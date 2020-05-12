Саратовская область может выполнить все условия для первого этапа снятия ограничений уже к концу недели

12 Май 2020 2020-05-12T20:01:32+03:00

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на заседании координационного совета предположил, что через несколько дней показатель тестирования населения будет соответствовать требованиям для вхождения в первых этап по снятию ограничений.

Он сообщил, что сейчас в сутки делается две и более тыс. тестов. Однако расчет производится за неделю с ретроспективой в семь дней, поэтому сейчас мы еще не вышли на норматив.

- Надо подождать 3-4 дня, думаю, мы пройдем по этому параметру, — считает Олег Костин.

Напомним, коэффициент распространения коронавируса и наличие свободных коек укладываются в нормативы. Для увеличения числа тестирований в ближайшие дни будут введены еще две лаборатории — в Балашове и на базе Перинатального центра в Саратове.

- Очень бы вас просил — стремиться к этой задаче расширения диагностики. Учитывая, что на втором этапе будут еще более жесткие условия, — отметил Валерий Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU