Отмена ограничений для сферы услуг и торговли непродовольственными товарами в Саратове: Роспотребнадзор пока не разрешает, потому что не хватает тестирований на коронавирус

12 Май 2020 2020-05-12T19:32:36+03:00

В ближайшее время разрешат занятия спортом

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В Саратове сегодня, 12 мая, проходит заседание Координационного совета области по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его проводит губернатор Валерий Радаев.

Он начал заседание с поздравления медицинских сестер с профессиональным праздником. И заявил, что ждет от министра здравоохранения полной информации, как ведутся выплаты медикам.

- Сегодня я провел серию встреч и совещаний. Все они посвящены возобновлению режима работы предприятий и восстановлению экономики — заявил Радаев.

- Поручаю минэконому совместно с профильными структурами вести мониторинг исполнения предписания Роспотребнадзора на промпредприятиях, — сказал губернатор.

Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что готовится предписание об отмене ряда ограничений, например на одиночные прогулки и занятия спортом.

- На сегодня коэффициент распространения инфекции и коечный фонд соответствует показателям, при которых можно вводить первый этап ослабления ограничений. Но показатель тестирования всего 65,4%, а должен быть 70%. Поэтому пока не рассматривается вопрос о поэтапном снятии ограничений — заявила Ольга Кожанова.

Это касается сферы услуг и торговли непродовольственными товарами.

ИСТОЧНИК KP.RU