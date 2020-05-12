Отмена ограничений для сферы услуг и торговли непродовольственными товарами в Саратове: Роспотребнадзор пока не разрешает, потому что не хватает тестирований на коронавирус
В Саратове сегодня, 12 мая, проходит заседание Координационного совета области по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его проводит губернатор Валерий Радаев.
Он начал заседание с поздравления медицинских сестер с профессиональным праздником. И заявил, что ждет от министра здравоохранения полной информации, как ведутся выплаты медикам.
- Сегодня я провел серию встреч и совещаний. Все они посвящены возобновлению режима работы предприятий и восстановлению экономики — заявил Радаев.
- Поручаю минэконому совместно с профильными структурами вести мониторинг исполнения предписания Роспотребнадзора на промпредприятиях, — сказал губернатор.
Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что готовится предписание об отмене ряда ограничений, например на одиночные прогулки и занятия спортом.
- На сегодня коэффициент распространения инфекции и коечный фонд соответствует показателям, при которых можно вводить первый этап ослабления ограничений. Но показатель тестирования всего 65,4%, а должен быть 70%. Поэтому пока не рассматривается вопрос о поэтапном снятии ограничений — заявила Ольга Кожанова.
Это касается сферы услуг и торговли непродовольственными товарами.
ИСТОЧНИК KP.RU