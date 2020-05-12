На строительстве инфекционного центра в Саратове начали возводить стены первого корпуса

12 Май 2020 2020-05-12T12:47:19+03:00

Больница строится на благотворительные средства и перечисления из бюджета Москвы [видео]

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На заседании комитета по бюджету в Саратовской областной думе обсудили вынесение на заседание думы вопроса 462,2 млн рублей на новый инфекционный центр. Деньги необходимо завести в областной бюджет. Депутат Леонид Писной, который курирует стройку, подчеркнул, что все строители работают без прибыли при строительстве инфекционного центра, что возводится на благотворительные средства в поселке Елшанка в Саратове.

- Часть средств они не получат, а они будут зачтены в качестве добровольного взноса организаций по окончанию стройки. Пока там никто ничего не получил, люди работают из своих денег, — пояснил Писной.

Депутат Зинаида Самсонова поинтересовалась, почему мы не говорим, что бизнес не просто там работает, а вкладывает свои средства, свою прибыль в этот проект.

- Бизнес жертвует своими инвестициями, чтобы помочь региону. Когда бизнес критикуют, мы звучим на всю страну, если бизнес помогает — мы молчим, — заметила Самсонова.

Министр строительства Павел Мигачев объяснил, что 65,2 млн рублей уже собраны за счет благотворительности, 462,2 млн рублей поступают из бюджета Москвы.

По словам Леонида Писного, имеющиеся средства позволят возвести все коробки зданий.

- Организации жертвуют металл, песок, щебень. Историческая работа, 27-го начали рыть котлован. К 1 июля поставим все корпуса, — оценил стройку Писной.

Депутат и президент ТПП Алексей Антонов со своей стороны поблагодарил бизнес.

От 100 рублей до 10 млн рублей пожертвования, всем — огромное спасибо! Результат впечатляет: с 27 апреля начали стройку и уже стены возводят, — восхитился Антонов.

Депутаты после непродолжительных выступлений приняли решение о вынесении на ближайшее заседание думы законопроекта по изменениям в бюджет области, чтобы официально провести 462,2 млн рублей на инфекционный центр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/778600" frameborder="0"></iframe> Строительство инфекционного центра в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU