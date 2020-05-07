Отключение горячей воды в Саратове: когда начнется и сколько продлится

В Саратове уже через несколько дней начнутся традиционные опрессовки.

Как сообщает портал teplo.energy, речь идет о магистралях №3а от ТЭЦ-1, №2 от ТЭЦ-2, №3 от Саратовской ГРЭС. Работы ведет саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

Поэтому с 12 по 25 мая в нескольких десятках домов жителей областного центра не будет горячей воды.

Опрессовка обещает продлиться 13 днейФото: из архива «КП»

Публикуем полный список адресов тех, чьими друзьями на самоизоляции станут ковшики и чайники:

- 9 линия Первомайского поселка, 4/12

- 1-й Весенний проезд, 1, 3, 14, 15/17

- 1-й Новоузенский проезд, 7/33

- 1-й Станционный проезд, 3, 3а, 5, 6, 7, 16, 16а

- 1-й проезд имени Степана Разина, 3/7

- 1-й Телевизионный проезд, 3

- 2-й Детский проезд, 9/11, 13/17

- 2-й Станционный проезд, 2, 2а, 4, 4а, 9, 10, 11/13, 17, 21

- 3-й Детский проезд, 6/10, 10/12

- 3-й Комсомольский проезд, 25

- 4-й Вакуровский проезд, 4

- 4-й Комсомольский проезд, 2/6

- 5-й проезд Первомайского поселка, 6/16, 16, 18/30,

- 6-й проезд Первомайского поселка, 21/23, 25

- 7-й проезд Первомайского поселка, 19/31

- Весенний проезд, 2, 4, 6, 13/19

- Ильинская площадь, 1, 1/6, 3, 6, 11

- Интернациональный проезд, 7, 9

- 1-я Беговая улица, 5а, 6/12, 7а, 9а, 11а, 13, 15

- 2-я Садовая улица, 2, 3, 3а, 4, 6, 9, 13/19, 19, 23а, 23л, 36/40, 42/46, 52/58, 55, 39/53, 65/71, 72, 74, 81, 81а, 83, 96а, 98, 100, 103/107, 104а-д, 106, 112, 112а

- 1-я Детская улица, 36/40

- 2-й Товарный проезд, 1/5

- улица 53-й Стрелковой дивизии, 6, 6/9, 19

- Астраханская улица, 1а, 1Б, 10/20, 22/36, 38, 40, 43, 45, 50/60, 62/66, 68, 88

- Аткарская улица, 1в, 12/14

- Бахметьевская улица, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12/16, 18, 20/24, 26/28, 30/32, 33, 34/42, 35/37, 39, 41, 44/64, 49

- Беговая улица, 1, 3/9, 8, 10, 12Б, 13

- Белоглинская улица, 8, 8а, 11, 15, 15а, 17, 20, 21/31, 30, 33, 34/38, 40, 52/70, 75/81, 84/86

- Большая Садовая улица, 36, 38, 40, 56/64а, 63/71, 82/90, 96, 96а, 98, 98а, 100а, 100Б, 102, 137

- Вольская улица, 1, 2, 6, 7, 8, 8/3, 8А, 9, 10, 11а, 12, 13, 21/27, 39, 45

- улица Грибова, 1, 3

- улица Дегтярная, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 28

- улица Дома 8 Марта, корп. 1, 2, 6

- улица Дровяная, 3

- улица Железнодорожная, 1а

- улица Заулошнова, 3, 5

- улица Клочкова, 52/64

- улица Горького, 1, 3

- улица Мичурина, 4, 6, 16, 19/27, 24/30, 38/44

- улица Новоузенская, 10/20, 22, 15/33, 24/32, 42, 43, 44, 46/52, 51/63, 58/76, 63/65, 83, 141, 141а, 145

- улица Политехническая, 31/41, 62/70, 77

- улица Провиантская, 4, 7

- улица Пугачева, 49, 49а

- улица Пугачевская, 1, 3/9, 10, 11/13, 12/16

- улица Рабочая, 23, 25а, 26, 27, 28/30, 29, 29/39, 32, 40/60, 41/43, 53, 59, 61, 70/82, 85, 90/104, 101, 103

- улица Радищева, 1, 3

- улица Рахова, 10/16, 11, 15/31, 42, 44/54, 53, 55/59, 58/60, 61/71, 64/70, 89

- улица Серова, 1, 6, 8, 10

- улица Симбирцева, 3, 7, 12, 14, 19, 23/37, 24, 26/30, 34

- улица Станционная, 1, 3, 4/6, 8, 9, 9а

- улица Станция Саратов-2

- улица Степана Разина, 1, 2, 5, 13/31

- улица Ульяновская, 17, 26, 27/35, 32

- улица Хользунова, 1/5, 8, 10/12, 16/34, 19, 21, 21А, 23а, 25/39, 36, 40/42

- улица Чапаева, 1/5, 2, 4, 6, 6а, 8/12, 9, 11А, 11/13, 14/26, 15, 19/27, 28, 29, 35

- улица Чернышевского, 90, 92, 92А, 92Б, 93/95, 94, 96, 97, 100, 101, 104, 104а, 105, 106, 116, 116а, 118, 120, 123, 125, 127, 129, 129а, 135, 139, 141, 143, 143а, 145, 147

- улица Шелковичная, 2, 4, 4а, 12, 12а, 20/28, 23, 25, 25/36, 25а, 29/35, 37/45, 37/54а, 49/63, 58, 60/62, 64/66, 68/82, 71/81

- улица Васильковская, 1

- улица Заречная, 1а, 2

- улица Огородная б/н, а также в домах №№7, 28, 36/42, 147, 149, 151а, 160/1, 166, 173а, 188, 151, 153а, 158, 164/1, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214а, 214Б, 214в, 216, 218, 225а

- улица Южная, 59, 59а, 59Б, 61, 63, 76/80

- улица Омская, 1а, 19, 21, 23, 23а, 25

- 3 Пролетарский поселок ЭХО СХИ, б/н

- улица Миллеровская, 18, 20, 24, 23, 33, 33а, 60, 62а, 64, 64а, 71а,

- улица Азина, 48

- поселок Калашниково, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15

- ОПХ «Саратовское», 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9а, 11, 12, 13, 14, 15

- Ново-Астраханское шоссе, 80, 83, 85, 87

- 5-й Динамовский проезд, 7А, 10а, 18Б

- Большой Динамовский проезд, 5

- Байконурская улица, 1, 2, 3

- Молодежная улица, 38, 40

- Новая улица, 27

- 11-й Динамовский проезд, 3, 5

- 8-й Динамовский проезд, 13, 15

- ТУ-1-й Огородный тупик, 15

- 1-й Огородный тупик, 17

- 2-й Лучевой проезд, 50/54

- ТУ- Омская улица, 19а

- улица 2-я Пионерская, 30/36

- Ново-Астраханская улица, 45/53, 61/67

- 5-й Нагорный проезд, 8/12

- 1-я Пионерская улица, 28а, 30, 61/67, 36/44.

Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства.

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