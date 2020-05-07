2020-05-07T17:18:50+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Саратове: когда начнется и сколько продлится

Начнутся опрессовки
Дарья Вострикова
Поделиться:
Совсем скоро жители нескольких десятков домов в Саратове останутся без горячей водыСовсем скоро жители нескольких десятков домов в Саратове останутся без горячей водыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Саратове уже через несколько дней начнутся традиционные опрессовки.

Как сообщает портал teplo.energy, речь идет о магистралях №3а от ТЭЦ-1, №2 от ТЭЦ-2, №3 от Саратовской ГРЭС. Работы ведет саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

Поэтому с 12 по 25 мая в нескольких десятках домов жителей областного центра не будет горячей воды.

Опрессовка обещает продлиться 13 дней Фото: из архива «КП»

Опрессовка обещает продлиться 13 днейФото: из архива «КП»

Публикуем полный список адресов тех, чьими друзьями на самоизоляции станут ковшики и чайники:

- 9 линия Первомайского поселка, 4/12

- 1-й Весенний проезд, 1, 3, 14, 15/17

- 1-й Новоузенский проезд, 7/33

- 1-й Станционный проезд, 3, 3а, 5, 6, 7, 16, 16а

- 1-й проезд имени Степана Разина, 3/7

- 1-й Телевизионный проезд, 3

- 2-й Детский проезд, 9/11, 13/17

- 2-й Станционный проезд, 2, 2а, 4, 4а, 9, 10, 11/13, 17, 21

- 3-й Детский проезд, 6/10, 10/12

- 3-й Комсомольский проезд, 25

- 4-й Вакуровский проезд, 4

- 4-й Комсомольский проезд, 2/6

- 5-й проезд Первомайского поселка, 6/16, 16, 18/30,

- 6-й проезд Первомайского поселка, 21/23, 25

- 7-й проезд Первомайского поселка, 19/31

- Весенний проезд, 2, 4, 6, 13/19

- Ильинская площадь, 1, 1/6, 3, 6, 11

- Интернациональный проезд, 7, 9

- 1-я Беговая улица, 5а, 6/12, 7а, 9а, 11а, 13, 15

- 2-я Садовая улица, 2, 3, 3а, 4, 6, 9, 13/19, 19, 23а, 23л, 36/40, 42/46, 52/58, 55, 39/53, 65/71, 72, 74, 81, 81а, 83, 96а, 98, 100, 103/107, 104а-д, 106, 112, 112а

- 1-я Детская улица, 36/40

- 2-й Товарный проезд, 1/5

- улица 53-й Стрелковой дивизии, 6, 6/9, 19

- Астраханская улица, 1а, 1Б, 10/20, 22/36, 38, 40, 43, 45, 50/60, 62/66, 68, 88

- Аткарская улица, 1в, 12/14

- Бахметьевская улица, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12/16, 18, 20/24, 26/28, 30/32, 33, 34/42, 35/37, 39, 41, 44/64, 49

- Беговая улица, 1, 3/9, 8, 10, 12Б, 13

- Белоглинская улица, 8, 8а, 11, 15, 15а, 17, 20, 21/31, 30, 33, 34/38, 40, 52/70, 75/81, 84/86

- Большая Садовая улица, 36, 38, 40, 56/64а, 63/71, 82/90, 96, 96а, 98, 98а, 100а, 100Б, 102, 137

- Вольская улица, 1, 2, 6, 7, 8, 8/3, 8А, 9, 10, 11а, 12, 13, 21/27, 39, 45

- улица Грибова, 1, 3

- улица Дегтярная, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 28

- улица Дома 8 Марта, корп. 1, 2, 6

- улица Дровяная, 3

- улица Железнодорожная, 1а

- улица Заулошнова, 3, 5

- улица Клочкова, 52/64

- улица Горького, 1, 3

- улица Мичурина, 4, 6, 16, 19/27, 24/30, 38/44

- улица Новоузенская, 10/20, 22, 15/33, 24/32, 42, 43, 44, 46/52, 51/63, 58/76, 63/65, 83, 141, 141а, 145

- улица Политехническая, 31/41, 62/70, 77

- улица Провиантская, 4, 7

- улица Пугачева, 49, 49а

- улица Пугачевская, 1, 3/9, 10, 11/13, 12/16

- улица Рабочая, 23, 25а, 26, 27, 28/30, 29, 29/39, 32, 40/60, 41/43, 53, 59, 61, 70/82, 85, 90/104, 101, 103

- улица Радищева, 1, 3

- улица Рахова, 10/16, 11, 15/31, 42, 44/54, 53, 55/59, 58/60, 61/71, 64/70, 89

- улица Серова, 1, 6, 8, 10

- улица Симбирцева, 3, 7, 12, 14, 19, 23/37, 24, 26/30, 34

- улица Станционная, 1, 3, 4/6, 8, 9, 9а

- улица Станция Саратов-2

- улица Степана Разина, 1, 2, 5, 13/31

- улица Ульяновская, 17, 26, 27/35, 32

- улица Хользунова, 1/5, 8, 10/12, 16/34, 19, 21, 21А, 23а, 25/39, 36, 40/42

- улица Чапаева, 1/5, 2, 4, 6, 6а, 8/12, 9, 11А, 11/13, 14/26, 15, 19/27, 28, 29, 35

- улица Чернышевского, 90, 92, 92А, 92Б, 93/95, 94, 96, 97, 100, 101, 104, 104а, 105, 106, 116, 116а, 118, 120, 123, 125, 127, 129, 129а, 135, 139, 141, 143, 143а, 145, 147

- улица Шелковичная, 2, 4, 4а, 12, 12а, 20/28, 23, 25, 25/36, 25а, 29/35, 37/45, 37/54а, 49/63, 58, 60/62, 64/66, 68/82, 71/81

- улица Васильковская, 1

- улица Заречная, 1а, 2

- улица Огородная б/н, а также в домах №№7, 28, 36/42, 147, 149, 151а, 160/1, 166, 173а, 188, 151, 153а, 158, 164/1, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214а, 214Б, 214в, 216, 218, 225а

- улица Южная, 59, 59а, 59Б, 61, 63, 76/80

- улица Омская, 1а, 19, 21, 23, 23а, 25

- 3 Пролетарский поселок ЭХО СХИ, б/н

- улица Миллеровская, 18, 20, 24, 23, 33, 33а, 60, 62а, 64, 64а, 71а,

- улица Азина, 48

- поселок Калашниково, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15

- ОПХ «Саратовское», 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9а, 11, 12, 13, 14, 15

- Ново-Астраханское шоссе, 80, 83, 85, 87

- 5-й Динамовский проезд, 7А, 10а, 18Б

- Большой Динамовский проезд, 5

- Байконурская улица, 1, 2, 3

- Молодежная улица, 38, 40

- Новая улица, 27

- 11-й Динамовский проезд, 3, 5

- 8-й Динамовский проезд, 13, 15

- ТУ-1-й Огородный тупик, 15

- 1-й Огородный тупик, 17

- 2-й Лучевой проезд, 50/54

- ТУ- Омская улица, 19а

- улица 2-я Пионерская, 30/36

- Ново-Астраханская улица, 45/53, 61/67

- 5-й Нагорный проезд, 8/12

- 1-я Пионерская улица, 28а, 30, 61/67, 36/44.

Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»
Опрошенные Экспертным институтом социальных исследований эксперты считают, что вслед за внесением поправок в Конституцию России необходимо более активно отстаивать роль страны в борьбе с фашизмом
День памятников и исторических мест 2021: история и традиции международного праздника
«КП» рассказывает о Дне памятников и исторических мест — празднике, который призывает всех неравнодушных обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира
Новости 24
В Саратове постепенно осуществляется замена старых деревьев на молодые саженцы и создание новых зеленых зон
В Балакове мужчина пришел в гости к другу и нашел его разлагающийся труп
Пассажирка легковушки пострадала в ДТП в центре Саратова
В Саратовской области назначен новый министр здравоохранения
Самоизоляция в Саратове: при виде полицейских горожане достали маски
Саратовские медики высадили березы в память о врачах, трудившихся в военное время
Саратовских ветеранов поблагодарили за новую весну под мирным небом
Дмитрий Тепин уходит в отпуск после отставки с поста главы Энгельсского района
Коронавирус в Саратове: на карантин закрыто троллейбусное депо СГЭТ
Бывший зампред Алексей Стрельников стал кандидатом в главы Энгельсского района
Жители Фрунзенского района отметили важность проекта Володина по ремонту тротуаров
Депутаты Энгельсского района приняли отставку Дмитрия Тепина
Депутаты Энгельсского района собрались на внеочередное заседание для принятия отставки Тепина
Самоизоляция в Саратове: в детсады поступили 228 малышей
В августе саратовцы смогут заниматься на стадионе «Спартак»
Количество скончавшихся от коронавируса в Саратове на 7 мая: еще один пациент умер от COVID-19
Индекс самоизоляции в Саратове на 7 мая: 2,1 балла
Кировская область присоединяется к песенному марафону «Наш День Победы»
Михаил Исаев раскритиковал подрядчиков за мусор на зеленых зонах
Панков: Впервые за десятилетия у Саратова есть возможность не латать тротуары, а делать их качественно
Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 мая 2020: Под коронавирусных больных перепрофилируют роддом 1-й горбольницы
В Энгельсе сегодня утверждают кандидатуру нового главы района
Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink