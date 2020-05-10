Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 31 мая
Промышленные предприятия Саратовской области с 12 мая в полном объеме приступают к работе.
Об этом заявил председатель правительства Саратовской области, вице-губернатор Александр Стрелюхин 10 мая на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
- С учетом сегодняшней ситуации сразу хочу сказать, что будет постановление, которое вступит в силу сегодня.
С 12 до 31 мая продлевается режим повышенной готовности и самоизоляции. То есть открывать дополнительно какие-то направления с учетом сегодняшней ситуации — не можем, — заявил Стрелюхин.
Ранее анонсировалось, что 10 мая будут озвучены решения в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных в Саратовской области из-за пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU