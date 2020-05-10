2020-05-10T17:42:23+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 31 мая

С 12 мая все промпредприятия начинают работу в полном объеме
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Александр СтрелюхинАлександр Стрелюхин
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Промышленные предприятия Саратовской области с 12 мая в полном объеме приступают к работе.

Об этом заявил председатель правительства Саратовской области, вице-губернатор Александр Стрелюхин 10 мая на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

- С учетом сегодняшней ситуации сразу хочу сказать, что будет постановление, которое вступит в силу сегодня.

С 12 до 31 мая продлевается режим повышенной готовности и самоизоляции. То есть открывать дополнительно какие-то направления с учетом сегодняшней ситуации — не можем, — заявил Стрелюхин.

Ранее анонсировалось, что 10 мая будут озвучены решения в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных в Саратовской области из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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