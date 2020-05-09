Индекс самоизоляции в Саратове 9 мая: 3 балла
Сегодня, 9 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 15:30 составляет 3 балла, что гораздо больше, по сравнению с вчерашним днем.
Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан до эпидемии и в настоящее время. Чем больше цифра, тем прилежнее граждане сидят дома.
Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одну строчку с Пензой. В лидерах списка Махачкала (3,9).
В миллионниках жители также решили остаться сегодня дома. В Москве индекс составляет 3,6 балла, в Санкт-Петербурге — 3.
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ИСТОЧНИК KP.RU