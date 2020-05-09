2020-05-09T14:54:36+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Саратове 9 мая: 3 балла

Горожане стали больше сидеть дома
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 15:30 составляет 3 балла, что гораздо больше, по сравнению с вчерашним днем.

Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан до эпидемии и в настоящее время. Чем больше цифра, тем прилежнее граждане сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одну строчку с Пензой. В лидерах списка Махачкала (3,9).

В миллионниках жители также решили остаться сегодня дома. В Москве индекс составляет 3,6 балла, в Санкт-Петербурге — 3.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бессмертный полк»: пользователи соцсетей продолжают ставшую любимой акцию в онлайн-режиме
Без воды остались четыре улицы в Заводском районе Саратова
В Саратовской области в честь Дня Победы стартовали музыкальные акции и онлайн-марафоны
Индекс самоизоляции в Саратове 9 мая: 3 балла
Валерий Радаев возложил цветы в Парке Победы в Саратове
В Энгельсе дачник нашел в огороде гранату
Восстановленный железнодорожниками грузовик ЗИС-5В времён Великой Отечественной войны принял участие в пробеге ретроавтомобилей в Саратове
День Победы в Саратове на самоизоляции: Песни во дворах и украшенные окна
В саратовских аптеках появятся маски местных производителей
В Саратове участник патриотического автопробега влетел в дерево
Под Саратов иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель
В Ершовском районе парень погиб во время поездки на багажнике ВАЗ-2105
Женщина за рулем Skoda устроила аварию в центре Саратова
В Саратове троллейбус №16 украсили ко Дню Победы
Николай Панков поздравил по телефону ветеранов с Днем Победы
День Победы в Саратове 9 мая 2020: Где лучше всего смотреть салют
В Саратове парень попал под колеса Lada Vesta
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Ртищеве полицейские помогли ветерану войны быстро получить гражданство РФ