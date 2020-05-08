2020-05-08T13:54:09+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Саратове 8 мая: 2 балла

На улице много людей
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 14:20 составляет 2 балла.

Этот показатель считает Яндекс исходя из активности горожан до эпидемии и сейчас. Чем выше показатель, тем прилежнее граждане сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одну строчку с Астраханью, в лидерах списка Махачкала (3,4).

В миллионниках показатели примерно такие же: индекс в Москве составляет 2,6 балла, в Санкт-Петербурге — 1,9 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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