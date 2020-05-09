День Победы в Саратове на самоизоляции: Песни во дворах и украшенные окна
Сегодня, 9 мая, саратовцы, как и все россияне, отмечают День Победы.
В этом году праздник приходится встречать на самоизоляции, многие традиционные мероприятия и акции, в числе которых «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», проходят онлайн.
Саратовцы решили спеть во дворах свои любимые фронтовые песни. Так, во дворе на Кузнечной улице местные жители исполнили песню «День Победы» Давида Тухманова.
Видеозапись этого появилась в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
- Как здорово! Молодцы! — написала в комментариях Кристина Шарапова.
Ее поддержали и другие горожане.
Эту же песню сегодня, в 12:00 исполнили саратовские вокалисты. Участники творческих коллективов города присоединились к Всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы», приуроченной к Году памяти и славы.
Местные жители поддержали их аплодисментами.
- Я счастлив, что могу поздравить саратовцев с замечательным праздником, самым настоящим, самым трогательным, который возник в ХХ веке. За эту победу заплачена страшная цена. Ее заплатил мой дед, погибший на фронте, мои родители, которые уже жили при этой страшной войне и благодаря которым на свет появился я, — поделился актер театра драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» Игорь Гладырев.
На этом акция не завершается. Сегодня, в 19:00 все желающие могут спеть известную песню из окон и с балконов своих квартир и домов.
Вчера, 8 мая, в Ленинском районе на 2-й Прокатной улице оркестр исполнил песню «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры».
Саратовцы поздравили ветеранов с праздником.
Во дворах звучали не только песни, но и слова поздравлений ветеранам.
Местные жители рисуют на окнах георгиевские ленточки и другую символику Победы
Также местные жители решили присоединиться к еще одной акции «Окна Победы». Саратовцы украсили свои окна символикой праздника — плакатами, гирляндами и георгиевскими ленточками.
Во дворе на Кузнечной саратовцы исполнили песню «День Победы».
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ИСТОЧНИК KP.RU