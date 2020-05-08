День Победы 9 мая 2020 года в Саратове: что посмотреть, куда пойти

В этом году массовые празднования Дня Победы откладываются из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом. Режим самоизоляции обязывает людей сидеть дома, все мероприятия со скоплением людей запрещены.

Это не значит, что в эти Дни праздник не отмечают. Многие традиционные мероприятия пройдут, но в режиме онлайн. Рассказываем, как и в чем могут принять участие жители Саратовской области.

Россияне могут зажечь свечу или включить фонарик на телефоне в знак памяти о войне. Фото kulturakubani.ru

«Фонарики Победы»

Всероссийский флешмоб, присоединиться может каждый. Для этого нужно 9 мая в 22:00 выйти на балкон дома или подойти к окну и зажечь свечи или включить фонарик на телефоне в знак памяти и благодарности воинам за победу.

«Бессмертный полк»

Традиционное шествие в память о погибших во время Великой Отечественной войны также переходит в онлайн-формат. Если хотите присоединиться, нужно подать заявку на официальном сайте акции или в соцсетях «Одноклассники» или «ВКонтакте». Даже если у вас нет фотографии родственника, который воевал. Также необязательно писать степень родства, дату его рождения и смерти. Создана видеоинструкция о том, как заполнить анкету. «Бессмертный полк» будет транслироваться по телевизору и на других платформах.

Кроме того, можно рассказать о подвигах родственников в соцсетях с хештегами #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Все подробности доступны по телефону горячей линии 8 (800) 20-1945-0.

К традиционному шествию «Бессмертный полк» можно присоединиться виртуально

«Георгиевская ленточка»

В этом году патриотическая акция проходит в 15-й раз. Для того, чтобы присоединиться, нужно сфотографироваться с георгиевской ленточкой, разместить в соцсетях фото и рассказ об участии и поставить хештеги #георгиевскаяленточка и #лучшедома, чтобы вас могли увидеть другие граждане. Если таковой нет, есть тематические фоторамки в соцсетях Instagram и «ВКонтакте».

В этом году акция «Георгиевская ленточка» состоится онлайнФото: Олег РУКАВИЦЫН

Квест «Вечные звезды»

В год празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне пройдет первый исторический онлайн квест «Вечные звезды». Он — всероссийский.

Каждый, кто захочет присоединиться, может установить приложение на телефон и с помощью онлайн-карты попутешествовать по городам-героям и городам воинской славы. Звездами будут отмечены памятные места, связанные с историей Великой Отечественной войны. При клике на звезду вы увидите фотографии и информацию о месте. Некоторые звезды содержат тестовые задания. Для ее получения нужно правильно ответить на вопросы.

Победителем станет тот, кто изучит как можно больше точек и верно выполнит задания. Скачать приложение можно по ссылке: App Store и Google Play.

С помощью квеста можно изучить города-герои и города воинской славы во всех уголках России

«Марафон Победы»

К акции предлагает присоединиться саратовская филармония. Каждый день на страницах групп учреждения в соцсетях размещаются видеозаписи музыкальных и литературных произведений, отражающих тему войны и патриотическую тематику, которые звучат в исполнении артистов филармонии. Они объединены хештегом #марафонпобеды. Вы можете свою военную песню, прочитать стихотворение или найти видеозапись в интернете и поделиться ею, добавив хештег #марафонпобеды.

«День Победы»

Это международная патриотическая акция, старт которой дал Лев Лещенко. Для участия нужно исполнить песню «День Победы» на своем родном языке. На сайте pobeda-2020.ru для этого работает интерактивная панель с сервисом караоке, в которую заложено более 100 языков. Она будет доступна в полноценном режиме с 8 мая. Любой человек может записать видеоролик со своим исполнением и представить его на конкурс. Лучшие видео будут показаны по центральным ТВ-каналам.

Проводится еще одна акция с одноименным названием. Для этого нужно распечатать портреты героев вашей семьи — родных, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, или тружеников тыла, выйти с этими изображениями на балкон и спеть главную песню Победы. Старт — 9 мая, после традиционной минуты молчания в 19:00.

Ранее эту идею поддержал Президент РФ Владимир Путин.

- Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь — я буду душой и сердцем вместе с вами, — пообещал глава государства.

Кроме того, 25 апреля в регионах Приволжского Федерального округа стартовал масштабный песенный марафон «Наш День Победы». Города-участники исполняют самую знаменитую песню Победы. Ее первый исполнитель, Леонид Сметанников, также присоединился к марафону и записал еще до самоизоляции ролик, где он поет эту песню в сопровождении «Театра хоровой музыки» Саратовской областной филармонии им. А.Шнитке под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, Почетного гражданина Саратовской области, профессора Людмилы Лицовой.

Стартуют сразу две песенные акции ко Дню Победы

Квест «Путь к Победе»

Исторический парк «Россия — моя история» запустил телеграм-квест вместе с подкастом, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Это игра, в которой есть четыре режима: «Фронтовик», «Труженик тыла», «Диверсант» или «Снайпер». Вы выбираете интересующий и действуете — каждое принятое решение влияет на судьбу вашего персонажа. Если что-то не получилось, можно переиграть ситуацию или получить подсказку. Все построено на реальных событиях, фактах и биографиях людей.

Также игрок может принять участие в акции «Истории, которые должны быть рассказаны». Для этого нужно рассказать историю своего родственника и вы получите видеоролик, который рассказывает о его подвиге на войне.

Диктант «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ»

Жители Саратова и Саратовской области могут проверить свои знания о памятниках, которые установлены в областном центре, написав онлайн-диктант «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ».

Вы узнаете, как увлечение рыбалкой помогло Юрию Менякину в создании памятника «Журавли», на какой завод Саратова во время войны было сброшено более 4,5 тыс. вражеских бомб, но он продолжал работать, поставляя на фронт важный ресурс.

Всего будет 15 вопросов, принять участие могут как дети, так и взрослые.

Вы можете украсить свои окна георгиевскими лентами и красными звездами, словами благодарности в адрес воевавших на войне. Или вывесить в окне флаг России вместе с георгиевской ленточкой.

Слова поздравлений ветеранам лично выразить не получится, но есть возможность сделать это онлайн. Нужно снять ролик, опубликовать в «ВКонтакте» и снять ролик с поздравлением, опубликовать в «ВКонтакте» и снять ролик с поздравлением, опубликовать в «ВКонтакте» и Instagram с хештегами #РДШ и #МыВсеРавноСкажемСпасибо. Или записать видео, как ваши дети поздравляют ветеранов, исполняют военные произведения, и выложить в соцсети, чтобы присоединиться к акции #НаследникиПобеды.

#ПоемДвором — для участия в этом флешмобе можно объединиться с соседями и спеть любимые фронтовые песни в открытых окнах, выложить видео в соцсети. Старт в 19:10.

Также 9 мая в 18:55 состоится Минута молчания, в память о погибших на войне.

В День Победы над Саратовом и Энгельсом пролетят стратегические бомбардировщики. Клин Ту-95 пройдет в 9:02 над Саратовом на высоте 300 метров на скорости 600 км/ч. А в 9:42 — стратегический бомбардировщик Ту-160, который совместно с Ил-78 проведет имитацию дозаправки в воздухе.

Так что коронавирус и сложившаяся эпидемиологическая ситуация ни в коем случае не встанет между гражданами и их желанием почтить память наших предков, поблагодарить за Победу. Мы надеемся, что каждый выберет из это списка что-то свое.

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