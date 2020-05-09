День Победы в Саратове 9 мая 2020: Где лучше всего смотреть салют

9 Май 2020 2020-05-09T11:58:10+03:00

Парк Победы не станут закрывать для посетителей, но попасть туда можно только пешком

Можно никуда не идти, а смотреть трансляцию

Изменить размер текста: A A

Праздничный салют в День Победы в Саратове состоится сегодня, 9 мая, в 22:00, на Соколовой горе.

Как ранее сообщала «Комсомолка», он должен был пройти на Театральной площади, но председатель правительства Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба поручил поменять место. Он отметил, что доступ в Парк Победы закрыт не будет. Приходить туда нужно строго в маске и обязательно соблюдать социальную дистанцию, чтобы не создавать толпу.

Подъезд для автомобилистов к месту будет перекрыт, поэтому лучше не нарушать закон и пытаться пробраться возможными и невозможными путями, а выбрать место рядом и спокойно посмотреть салют со стороны.

Он будет хорошо виден из Соколовогорского поселка, с улицы Малой Крестьянской, Полярной, Крайней, на проезде Радищева и других близлежащих территориях.

Необязательно идти туда и нарушать самоизоляцию — залпы будут просматриваться с Набережной Космонавтов, из центра города. Если вы находитесь у старого аэропорта или со стороны моста Саратов — Энгельс, то тоже ничего не пропустите.

Напомним, что администрация просит граждан не приходить смотреть салют, чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения новой коронавирусной инфекцией. Увидеть салют по случаю Дня Победы можно в соцсети и на сайте «КП-Саратов», где планируется онлайн-трансляция.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU