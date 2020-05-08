Салют в Саратове на День Победы перенесен на Соколовую гору

8 Май 2020 2020-05-08T21:13:01+03:00

Победный салют в Саратове перенесен на Соколовую гору Фото: Дарья Вострикова

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Праздничный салют в Саратове прогремит на Соколовой горе в Парке Победы.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, время запуска не изменилось — 22 часа.

Ранее салют был запланирован на Театральной площади, однако председатель правительства Александр Стрелюхин сегодня на заседании оперативного штаба поручил передислоцировать его.

Граждан при этом просят не приходить, чтобы не допускать скопления народа и не нарушать рекомендованную дистанцию.

Посмотреть салют можно будет онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU