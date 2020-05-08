Салют на День Победы в Саратове: Стрелюхин предложил перенести его с центральной площади в парк Победы

8 Май 2020 2020-05-08T18:52:26+03:00

Салют в Саратове в честь Дня Победы перенесут с центральной площади

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На заседании оперативного штаба по коронавирусу 8 мая председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин попросил донести до населения, что нужно ограничить посещения мест памяти, обелисков в дни празднования.

- Те люди, которые придут, чтобы отдать свой долг погибшим — пусть делают это с соблюдением всех норм и правил в рамках существующих нормативов: масочный режим и соцдистанция. Безусловно, никаких скоплений быть не должно.

Считаю, что проведение салюта на центральной площади в Саратове — неверное решение. Есть предложение провести салют в парке Победы. Его увидит весь город, даже Балаково увидит. Это позволит соблюсти зрелищность без большого скопления людей и обеспечить пожарную безопасность, — заявил Стрелюхин.

Он попросил сегодня просмотреть этот вопрос с мэром Исаевым, МВД, МЧС, прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU