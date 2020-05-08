Салют на День Победы в Саратове: Стрелюхин предложил перенести его с центральной площади в парк Победы
На заседании оперативного штаба по коронавирусу 8 мая председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин попросил донести до населения, что нужно ограничить посещения мест памяти, обелисков в дни празднования.
- Те люди, которые придут, чтобы отдать свой долг погибшим — пусть делают это с соблюдением всех норм и правил в рамках существующих нормативов: масочный режим и соцдистанция. Безусловно, никаких скоплений быть не должно.
Считаю, что проведение салюта на центральной площади в Саратове — неверное решение. Есть предложение провести салют в парке Победы. Его увидит весь город, даже Балаково увидит. Это позволит соблюсти зрелищность без большого скопления людей и обеспечить пожарную безопасность, — заявил Стрелюхин.
Он попросил сегодня просмотреть этот вопрос с мэром Исаевым, МВД, МЧС, прокуратурой.
ИСТОЧНИК KP.RU