2020-05-07T10:53:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

Общее количество зараженных в регионе — 876 человек
Ольга Симонова
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Федеральный оперштаб сегодня, 7 мая, подтвердил данные штаба Саратовской области о 41 новом заболевшем коронавирусом.

Таким образом, общее количество зараженных в регионе — 876 человек.

За сутки в России выявили 11 231 случай коронавируса, 88 смертей и 2 476 выздоровевших пациентов.

Всего по России зафиксировано 177 160 случаев коронавируса, за весь период 1 625 скончавшихся и почти 24 тыс. вылечившихся.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Распространение коронавируса в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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