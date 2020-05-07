Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 мая 2020 года: еще 41 случай
В Саратовской области утром 7 мая стало известно о 41 случае коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, в общей сложности количество заразившихся коронавирусом на 7 мая составило 876 человек.
География распространения по районам области:
- Саратов — 7 человек,
- Краснокутский район — 5 человек,
- Пугачевский район — 5 человек,
- Аткарский район — 4 человека,
- Ровенский район — 4 человека,
- Энгельсский район — 2 человека,
- Советский район — 2 человека,
- Александрово-Гайский район — 2 человека,
- Балашовский район — 1 человек,
- Петровский район — 1 человек,
- Марксовский район — 1 человек,
- Саратовский район — 1 человек,
- Хвалынский район — 1 человек,
- Новобурасский район — 1 человек,
- Романовский район — 1 человек,
- Базарно-Карабулакский район — 1 человек,
- Красноармейский район — 1 человек,
- Аркадакский район — 1 человек.
Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет — 6 человек;
- 20-29 лет — 2 человека;
- 30-39 лет — 4 человека;
- 40-49 лет — 5 человек;
- 50-59 лет — 7 человек;
- 60 и старше — 17 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU