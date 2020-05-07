Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 мая 2020 года: еще 41 случай

7 Май 2020 2020-05-07T09:42:12+03:00

Выросло общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 мая 2020 года

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В Саратовской области утром 7 мая стало известно о 41 случае коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, в общей сложности количество заразившихся коронавирусом на 7 мая составило 876 человек.

География распространения по районам области:

- Саратов — 7 человек,

- Краснокутский район — 5 человек,

- Пугачевский район — 5 человек,

- Аткарский район — 4 человека,

- Ровенский район — 4 человека,

- Энгельсский район — 2 человека,

- Советский район — 2 человека,

- Александрово-Гайский район — 2 человека,

- Балашовский район — 1 человек,

- Петровский район — 1 человек,

- Марксовский район — 1 человек,

- Саратовский район — 1 человек,

- Хвалынский район — 1 человек,

- Новобурасский район — 1 человек,

- Романовский район — 1 человек,

- Базарно-Карабулакский район — 1 человек,

- Красноармейский район — 1 человек,

- Аркадакский район — 1 человек.

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет — 6 человек;

- 20-29 лет — 2 человека;

- 30-39 лет — 4 человека;

- 40-49 лет — 5 человек;

- 50-59 лет — 7 человек;

- 60 и старше — 17 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU