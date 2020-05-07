Коронавирус в Саратове: Роспотребнадзор назвал рекомендации по работе вахтовиков

7 Май 2020 2020-05-07T10:37:34+03:00

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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе вахтовиков в условиях распространения коронавируса.

Перед отправкой каждый должен пройти осмотр врача, причем лучше, если это будут лица не старше 65 лет.

Затем граждан разместят на две недели для наблюдения за здоровьем уже в регионе прибытия.

Эпидемиологи считают, что необходима одномоментная доставка персонала.

За два дня до отправки на вахту человека обследуют на коронавирус. Если диагноз положительный, то ему и его контактным лицам будет запрещен выезд.

На месте работы потоки прибывших и убывших должны разделяться. Нужно предусмотреть питьевой режим, чтобы у людей было мыло, антисептики, средства индивидуальной защиты.

Если у работника выявляется новая инфекция, то его поместят в изолированное помещение до отправки в больницу.

Полный список рекомендаций можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее сообщалось о нескольких десятках вахтовиков из Якутии, которые ехали в Саратовскую область. Часть граждан могла быть заражена коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU