В Саратов везут десятки вахтовиков, некоторые из них могут быть заражены коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T18:26:16+03:00

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В Саратовскую область прибывают несколько десятков человек вахтовых рабочих из Якутии.

Председатель правительства области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба 4 мая рассказал, что накануне поступило обращение от генерального директора АО «СтройТрансНефтеГаз». В нем он просит принять порядка 70-80 человек, причем часть из них заражена коронавирусом.

Расходы на размещение и питание своих сотрудников предприятие гарантировало.

- Рота приезжает сюда! Но принимать их надо, люди наши, — отметил Александр Стрелюхин.

Он поручил зампреде Сергею Наумову «в оперативнейшем порядке» отработать каждого человека, выяснить, из какого он населенного пункта, каким образом следует обеспечить доставку, кого надо госпитализировать, кого отправить в обсерватор, кого на самоизоляцию.

- Под личный контроль каждого человека. Чтобы никто не остался без внимания, — потребовал Стрелюхин.

Руководитель саратовского Роспотребнадзора Ольга Кожанова в время своего выступления заявила, что договоренность с руководством АО «СтройТрансНефтеГаз» была исключительно по приему здоровых вахтовиков. Они будут направлены в обсерватор.

- Больные к нам не должны приехать, — подчеркнула она.

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ИСТОЧНИК KP.RU