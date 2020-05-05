2020-05-05T15:29:20+03:00
Общество

Саратовская область поддержит работу общественных представителей АСИ

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В конце апреля 2020 года 60 общественных представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 37 регионах России провели сетевые онлайн пресс-конференции.

При поддержке регионального Правительства в Саратовской области пресс-конференцию провела общественный представитель АСИ по направлению «Образование и кадры», доцент Поволжского института управления РАНХиГС Елена Константинова.

Основная цель пресс-конференции — представить широкой аудитории общественных представителей АСИ и дать старт их работе в рамках стратегического планирования по развитию экосистемы Агентства и популяризации сервисов для достижения национальных целей.

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В конференции приняли участие первый заместитель председателя правительства области — министр финансов Вадим Ойкин, министр экономического развития Юлия Швакова, заместитель министра занятости, труда и миграции области — председатель комитета по труду Наталья Михайлова, заместитель министра образования — начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Людмила Григорьева, заместитель министра социального развития Саратовской области — председатель комитета социального обслуживания населения Светлана Савочкина, исполнительный директор СРО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Николай Асафьев.

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- Мы с Агентством работаем достаточно давно и тесно. Движение WorldSkills, региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста, лидерские проекты и другие инициативы успешно реализуются в Саратовской области. Появление и развитие института общественных представителей Агентства стратегических инициатив в Саратовской области поможет тиражировать и внедрять успешные проекты — отметил первый заместитель председателя правительства области — министр финансов Вадим Ойкин

- Задачей на 2020 год по проекту «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» станет формирование региональной модели управления системой образования, синхронизированной с инструментами реализации национальных проектов, — подчеркнула заместитель министра занятости, труда и миграции области — председатель комитета по труду Наталья Михайлова.

Активными участниками сетевой пресс-конференции общественных представителей Агентства стратегических инициатив также стали ведущие преподаватели вузов региона, вошедшие в региональную экспертную группу от Саратовской области по результатам открытого отбора Агентства стратегических инициатив, среди которых и представители Поволжского института управления РАНХиГС.

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- Стать общественным представителем Агентства в сегодняшних условиях — это определенный вызов. Наверняка, мы запомним эту весну как время серьезной трансформации в образовании, важно чтобы это не осталось в нашей памяти как время упущенных возможностей. Все зависит от нас, нашего взгляда на образование, нашего желания меняться, нашего отношения к тому, что происходит, и как мы в этом участвуем, — подчеркнула Елена Константинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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