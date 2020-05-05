В Поволжском институте управления РАНХиГС реализуются проекты в рамках Года памяти и славы

5 Май 2020 2020-05-05T13:34:01+03:00

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В Год памяти и славы в Поволжском институте управления РАНХиГС студенты и преподаватели проводят ряд значимых мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Одним из масштабных мероприятий стала Всероссийская научно-практическая конференция «ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ», проходившая в апреле 2020 года. Конференция объединила представителей вузов Саратова, Москвы, Астрахани, Нижнего Новгорода и Смоленска. Именитые саратовские ученые рассказали об особенностях взаимодействия и взаимовлияния власти и общества в Великой Отечественной войне; о проблемах обеспечения продовольственной безопасности накануне войны; об истории производства истребителя ЯК-1 на Саратовском авиазаводе № 292; о специфике крестьянской повседневности в годы Великой Отечественной войны; духовно-нравственных основах Победы.

В своем докладе профессор ПИУ РАНХиГС Алексей Адамов вспоминал свое военное детство и юность.

- Чтобы скорее попасть на войну с фашистами, я в 1942 году осенью попытался убежать на фронт, но меня вернул домой случайно встретившийся на железнодорожной станции военный комиссар, который посоветовал окончить семилетку и пообещал поддержку, если я захочу быть военным. В 1943 году, окончив 7-й класс сельской Комаровской неполной средней школы, я по совету военкома в том же году добровольно поступил в Горьковскую специальную военно-морскую школу, которая в июне 1944 года была преобразована в Горьковское Военно-Морское Подготовительное Училище (ГВМПУ). Учащимся школы было предложено либо перейти в обычную школу, либо добровольно быть призванными на военную службу.

В 1944 году с моего согласия меня призвали на военную службу и направили на учебу в Горьковское Военно-Морское Подготовительное Училище в г. Горьком (ныне Нижний Новгород), где в 16 лет я первый раз принял Военную присягу, получил военное звание «курсант», боевую винтовку и палаш.

В 1946 году обучение завершилось сдачей экзаменов на Аттестат зрелости и направлением на учебу в Военно-Морскую Медицинскую Академию (ВММА). Потом была служба матросом на Северном Военно-морском флоте, окончание Академии с отличием по специальности «врач» и аттестация микробиологом и эпидемиологом. Именно это квалификация определила сферу моих научных интересов в последующие годы, — рассказал профессор.

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С помощью современных информационно-коммуникативных технологий участники обсудили вопросы морально-нравственных, патриотических факторов, которые обеспечили победу советского народа над врагом; военно-экономические аспекты, позволившие обеспечить фронт и тыл необходимыми материальными ресурсами, а также подготовить в экстремальных условиях новых специалистов; актуальные проблемы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, в том числе в странах постсоветского пространства.

В рамках секции «Имена и лица Победы: Великая Отечественная в истории моей семьи» студенты, магистранты, преподаватели и сотрудники Поволжского института управления имени П.А. Столыпина поделились историями о своих родных — командирах, рядовых участниках Сталинградской битвы и Курской Дуги, авиатехниках и железнодорожниках; связистах и санитарах; поварах и заведующих молочными фермами; водителях полуторок на Дороге жизни во время блокады Ленинграда, внесших свой неоценимый вклад в победу над врагом.

Как отметили участники конференции, многие фронтовики были немногословны и не часто рассказывали о своих подвигах, поэтому информацию приходилось собирать по крупицам, используя газеты, онлайн-ресурсы, запросы в архивы. Но каждый участник войны – это пример мужества и героизма, бескорыстной любви к Родине и бесстрашия.

Результаты конференции «ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ» показали живой интерес молодежи к тематике Великой Отечественной войны, что современное поколение помнит и чтит участников войны, ветеранов, героев своей семьи, а дистанционная форма проведения позволила объединить молодых и опытных исследователей из разных уголков России.

Значимым мероприятием, реализуемым студентами и преподавателями Поволжского института управления РАНХиГС, стал историко-патриотического проект, посвященный вкладу Саратовской области в Великую Победу. Проект «Экономический, аграрно-производственный и культурный потенциал Саратовской области и его роль в Победе в Великой Отечественной войне» направлен на то, чтобы на основе материалов из государственных архивов, исторических источников, личных воспоминаний подчеркнуть значимость Саратовской области как одного из ведущих военно-промышленных и культурных центров страны, внесших существенный вклад в победу над фашистской Германией.

Особое внимание в проекте уделено трудовому подвигу наших земляков, которые работали на более чем 300 оборонных предприятиях, выполняя дневную норму в 200%, самоотверженной работе медицинских работников в 183 эвакуационных госпиталях, которые за годы войны смогли принять 634304 человек, деятелям культуры, сыгравшим уникальную роль в перестройке морально-психологического состояния населения, подъеме боевого духа, героическому подвигу и мужеству военных железнодорожников и автомобилистов, труженикам села, обеспечивавшим фронт продовольствием, за годы войны сдавшим государству более 2,6 млн тонн зерна.

Студенты совместно с преподавателями Поволжского института управления РАНХиГС реализовали еще один крупный проект — «Великая Отечественная война в документах». В ходе реализации проекта были подобраны и сгруппированы архивные документы по следующим разделам: повестки и приписные; документы о боевых действиях; сводки с фронта; письма времён Великой Отечественной войны; документы пленных советских солдат; фотодокументы освобождения городов нашей страны и Европы от фашистских захватчиков; наградные документы.

По итогам работы студенты представили видеоролик (видеоматериал), в котором содержится лишь небольшая часть архивных письменных, фото- и видеодокументов, включенных в проект.

- Создание этого ролика и работа с архивными документами были очень важны для меня, — отметила студент ПИУ РАНХиГС Виктория Григорьева. — Каждый документ — это история, за которой стоят судьбы многих людей. Ты как будто попадаешь в то время, испытывая грусть, страх, скорбь, радость, восхищение и гордость за свою Родину и людей, которые ковали Победу. Каждую семью коснулась война, и очень важно сохранять память об этом. Можно прочитать о Великой Отечественной войне в учебниках по истории, книгах, рукописях или воспоминаниях. Но этой работой мы хотели показать значение документов для сохранения исторической памяти. А увидеть и прочитать их и, в конечном итоге, непосредственно соприкоснуться с тем периодом нашей истории, нам помогли современные технологии, благодаря которым огромные массивы архивных материалов стали открытыми и доступными.

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ИСТОЧНИК KP.RU