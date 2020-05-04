2020-05-04T18:56:19+03:00
Общество

Полиция пообещала наказать отдыхающих в Затоне

Заведено дело также в отношении турбазы «Камбоджа»
Екатерина Семенова
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Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Саратовской области Алексей Зелепукин на заседании оперативного штаба 4 мая сообщил об активном отдыхе граждан на празднике с нарушением режима самоизоляции.

По его словам, только за сегодня было составлено 146 административных протоколов. 50 суд уже рассмотрел.

Проверены 43 турбазы и базы отдыха. Например, только по Энгельсскому району выявлено 17 нарушений.

Что касается базы «Камбоджа», о работе которой рассказал председатель правительства Александр Стрелюхин, то там составлено восемь протоколов в отношении отдыхающих, а также заведено административное дело на юридическое лицо.

Кроме того, за сегодня выявлено массовое скопление отдыхающих в Затоне и напротив острова Казачий.

- Привлечем к ответственности, — пообещал Алексей Зелепукин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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