Полиция пообещала наказать отдыхающих в Затоне
Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Саратовской области Алексей Зелепукин на заседании оперативного штаба 4 мая сообщил об активном отдыхе граждан на празднике с нарушением режима самоизоляции.
По его словам, только за сегодня было составлено 146 административных протоколов. 50 суд уже рассмотрел.
Проверены 43 турбазы и базы отдыха. Например, только по Энгельсскому району выявлено 17 нарушений.
Что касается базы «Камбоджа», о работе которой рассказал председатель правительства Александр Стрелюхин, то там составлено восемь протоколов в отношении отдыхающих, а также заведено административное дело на юридическое лицо.
Кроме того, за сегодня выявлено массовое скопление отдыхающих в Затоне и напротив острова Казачий.
- Привлечем к ответственности, — пообещал Алексей Зелепукин.
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ИСТОЧНИК KP.RU