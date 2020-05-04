Александр Стрелюхин потребовал строго наказать отдыхавших на турбазе под Энгельсом

4 Май 2020 2020-05-04T17:20:58+03:00

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На заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин в очередной раз обрушился с критиков на несознательных граждан, которые нарушают режим самоизоляции.

Он напомнил, что индекс самоизоляции сегодня составлял 2,7 балла, что недопустимо.

- Ситуация только ухудшается, до пика еще очень далеко. А сейчас массовые гуляния по набережным, вопиющий случай на турбазе в Энгельсском районе, — заявил о нарушениях Александр Стрелюхин.

По его словам, на турбазе «Камбоджа» собрались на отдых около 60 человек, несмотря на строгий запрет. Александр Стрелюхин поручил принять все меры и не оставить безнаказанным ни руководство заведения, ни посетителей.

Он привел в пример мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил о возможности отзывать часть пропусков у граждан, несмотря на то, что в столице индекс самоизоляции выше, чем в Саратове — около четырех баллов.

- Можно как угодно разговаривать, но надо и голову включать. Зарываем, закрываем и закрываем, а люди продолжают гулять где ни попадя, — подчеркнул Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU