Отменена закупка дорогих масок по 425 рублей за штуку

30 Апр 2020 2020-04-30T14:49:55+03:00

Медицинские маски предлагалось закупать по цене 425 рублей за штуку Фото: Олег УКЛАДОВ

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И.о. министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал ситуацию со средствами защиты.

- Закупка средств индивидуальной защиты, объявленная ранее областным госучреждением "Саратовский аптечный склад" (Сергей Горячев — прим. ред.), отменена. Договор расторгнут, ущерб бюджету не нанесен. Директор учреждения отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Готовы предоставить исчерпывающую информацию правоохранительным и контрольным органам по указанной планировавшейся закупке, — заявил он.

Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру области с просьбой проверить легитимность закупок.

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ИСТОЧНИК KP.RU