Отменена закупка дорогих масок по 425 рублей за штуку
И.о. министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал ситуацию со средствами защиты.
- Закупка средств индивидуальной защиты, объявленная ранее областным госучреждением "Саратовский аптечный склад" (Сергей Горячев — прим. ред.), отменена. Договор расторгнут, ущерб бюджету не нанесен. Директор учреждения отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Готовы предоставить исчерпывающую информацию правоохранительным и контрольным органам по указанной планировавшейся закупке, — заявил он.
Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру области с просьбой проверить легитимность закупок.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU