В Саратове 61 медик переболел коронавирусом: больным с COVID-19 будут переливать их плазму крови

30 Апр 2020 2020-04-30T11:11:34+03:00

Планируется, что медики могут стать донорами плазмы крови, для лечения тяжелых пациентов с COVID-19

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В Саратове прорабатывается вопрос по созданию банка плазмы крови от людей, перенесших коронавирус. Об этом в ходе заседания правительства Саратовской области заявил и. о. министра здравоохранения Олег Костин.

В первую очередь, донорами этого банка могут стать медики, которые уже переболели коронавирусом. Как заявил Костин, проведенные тесты на антитела к COVID-19 выявили 61 медика в Саратовской области с иммунитетом к вирусу. Это означает, что они уже перенесли его ранее, чаще всего в бессимптомной форме.

- Вопрос создания банка плазмы крови для лечения коронавирусных больных в тяжелом состоянии сейчас обсуждается, — заявил Костин.

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU