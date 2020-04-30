В Саратове 61 медик переболел коронавирусом: больным с COVID-19 будут переливать их плазму крови
В Саратове прорабатывается вопрос по созданию банка плазмы крови от людей, перенесших коронавирус. Об этом в ходе заседания правительства Саратовской области заявил и. о. министра здравоохранения Олег Костин.
В первую очередь, донорами этого банка могут стать медики, которые уже переболели коронавирусом. Как заявил Костин, проведенные тесты на антитела к COVID-19 выявили 61 медика в Саратовской области с иммунитетом к вирусу. Это означает, что они уже перенесли его ранее, чаще всего в бессимптомной форме.
- Вопрос создания банка плазмы крови для лечения коронавирусных больных в тяжелом состоянии сейчас обсуждается, — заявил Костин.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU