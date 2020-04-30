Коронавирус в Саратове, рост заболеваемости 30 апреля 2020: к концу майских праздников готовят новые сотни коек для зараженных

30 Апр 2020 2020-04-30T10:47:19+03:00

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И. о. министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин на заседании правительства 30 апреля заявил, что к концу майских праздников в регионе будет готова 1 541 койка для больных с коронавирусом, более тысячи из них с поддержкой кислородом. 139 аппаратов искусственной вентиляции легких уже в клиниках, которые работают с коронавирусными больными, 171 аппарат в резерве. Еще 80 аппаратов ИВЛ поступят в июне.

По словам Костина, для сотен новых коек пока нет медиков, которые будут работать с больными на них. Требуется еще 400 человек. Сейчас 470 студентов медуниверситета проходят курсы по работе с коронавирусными больными.

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU