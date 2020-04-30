Олька Кожанова о пике коронавируса в Саратове: Мы еще не подошли, рост заболеваемости продолжается
Увеличивается выявляемость заболевания коронавирусом, это означает, что мы еще не подошли к пику. Об этом на заседании правительства региона в онлайн-режиме заявила руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова.
- Ершов, Балтай и Перелюб — самая тяжелая ситуация. В Ершове заразившиеся в 26 очагах. В Балтайском районе 20 заболевших в пяти очагах, в Перелюбском районе — 16 заразившихся в пяти очагах. Все очаги семейно-бытовые, — проинформировала Кожанова.
В Саратове сегодня 110 случаев коронавируса, 12 очагов, все бытовые, в семьях.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU