В Саратовской области 49 человек выздоровели от коронавируса
Двое — за последние сутки
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В Саратовской области от коронавируса выздоровели уже 49 человек.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в оперативном штабе региона.
Из них двое — за последние сутки.
Напомним, всего в области зарегистрировано 392 случая коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU