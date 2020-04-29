В Саратовской области 49 человек выздоровели от коронавируса

29 Апр 2020 2020-04-29T10:09:33+03:00

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В Саратовской области от коронавируса выздоровели уже 49 человек.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в оперативном штабе региона.

Из них двое — за последние сутки.

Напомним, всего в области зарегистрировано 392 случая коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU