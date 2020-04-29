2020-04-29T09:49:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 29 апреля 2020 года: еще 33 человека

Всего зарегистрировано 392 подтвержденных диагноза
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Выросло число заболевших коронавирусом в Саратовской областиВыросло число заболевших коронавирусом в Саратовской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 29 апреля 2020 года выросло на 33 человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число заболевших составляет 392 человека.

Случаи выявлены:

- Саратов — 8 человек,

- Ершовский район — 5 человек,

- Балашовский район — 4 человека,

- Балаковский район — 3 человека,

- Федоровский район — 3 человека,

- Озинский район — 2 человека,

- Энгельсский район — 1 человек,

- Балтайский район — 1 человек,

- Аткарский район — 1 человек,

- Перелюбский район — 1 человек,

- Марксовский район — 1 человек,

- Краснокутский район — 1 человек,

- Новобурасский район — 1 человек,

- Хвалынский район — 1 человек.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

Из них 13 человек были выявлены при обследовании больных пневмонией. 12 — контактные лица, пятеро приехали из Москвы с признаками ОРВИ, трое граждан из группы риска также с симптомами простуды.

Возраст новых заразившихся:

- дети до 14 лет — 3 случая;

- 20-29 лет — 2 случая;

- 30-39 лет — 3 случая;

- 40-49 лет — 7 случаев;

- 50-59 лет — 8 случаев;

- 60-65 лет — 5 случаев;

- старше 65 — 5 случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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