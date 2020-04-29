Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 29 апреля 2020 года: еще 33 человека
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 29 апреля 2020 года выросло на 33 человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число заболевших составляет 392 человека.
Случаи выявлены:
- Саратов — 8 человек,
- Ершовский район — 5 человек,
- Балашовский район — 4 человека,
- Балаковский район — 3 человека,
- Федоровский район — 3 человека,
- Озинский район — 2 человека,
- Энгельсский район — 1 человек,
- Балтайский район — 1 человек,
- Аткарский район — 1 человек,
- Перелюбский район — 1 человек,
- Марксовский район — 1 человек,
- Краснокутский район — 1 человек,
- Новобурасский район — 1 человек,
- Хвалынский район — 1 человек.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Из них 13 человек были выявлены при обследовании больных пневмонией. 12 — контактные лица, пятеро приехали из Москвы с признаками ОРВИ, трое граждан из группы риска также с симптомами простуды.
Возраст новых заразившихся:
- дети до 14 лет — 3 случая;
- 20-29 лет — 2 случая;
- 30-39 лет — 3 случая;
- 40-49 лет — 7 случаев;
- 50-59 лет — 8 случаев;
- 60-65 лет — 5 случаев;
- старше 65 — 5 случаев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU