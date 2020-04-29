Коронавирус в Саратове: все дома престарелых и психодиспансеры закрыты на карантин
С 29 апреля во всех домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также психоневрологических интернатах, в том числе, для несовершеннолетних, введен строгий карантин.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на две недели запрещен вход и выход из учреждений. Это касается не только проживающих, но сотрудников, посетителей и охранников.
В интернатах и диспансерах должен быть сделан запас продуктов, лекарств, предметов ухода. Работать сотрудники будут круглосуточно и посменно. При этом лица старше 65 лет не допускаются к работе.
Однако разрешено отправить проживающих в их семьи с согласия родственников при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
Такие меры приняты в связи с тем, что ранее у сотрудников психоневрологических интернатов в Аткарском и Вольском районов выявлен коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU