Коронавирус в Саратове: все дома престарелых и психодиспансеры закрыты на карантин

29 Апр 2020 2020-04-29T08:40:34+03:00

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С 29 апреля во всех домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также психоневрологических интернатах, в том числе, для несовершеннолетних, введен строгий карантин.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на две недели запрещен вход и выход из учреждений. Это касается не только проживающих, но сотрудников, посетителей и охранников.

В интернатах и диспансерах должен быть сделан запас продуктов, лекарств, предметов ухода. Работать сотрудники будут круглосуточно и посменно. При этом лица старше 65 лет не допускаются к работе.

Однако разрешено отправить проживающих в их семьи с согласия родственников при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Такие меры приняты в связи с тем, что ранее у сотрудников психоневрологических интернатов в Аткарском и Вольском районов выявлен коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU