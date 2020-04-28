2020-04-28T17:37:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач-эпидемиолог из Саратова обратилась к горожанам из больницы с зараженными коронавирусом: Ситуация серьезная

В Саратовской области уже более 300 зараженных коронавирусом
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Врач-эпидемиолог городской клинической больницы № 9 Саратова Екатерина Неведомская обратилась к жителям области с призывом соблюдать самоизоляцию.

— Не могу не написать вам о важном, прошу вас, услышьте меня! Я по образованию и специальности врач инфекционист и врач эпидемиолог, поэтому ситуацию знаю и вижу изнутри. Ситуация серьезная, поэтому мой вам совет:

Карантин - это не каникулы. Карантин - максимальное разобщение и изоляция друг от друга.

Это значит сидеть дома, никуда не выходить, никуда не ходить, никого не принимать, даже если вы близкие родственники (в гости, на улицу, в магазины и пр.). Назначьте в семье одного ответственного за совершение покупок и похода в аптеку, и тоже только в случае крайней необходимости, обеспечив его средствами индивидуальной защиты. Наиболее не защищены для этой инфекции люди старшего поколения в силу возраста и наличия букета хронических заболеваний. Если им нужны продукты и лекарства – купите, привезите, оставьте у двери. Все контакты по телефону и интернету, благо сейчас у всех есть такая возможность! Вы можете быть внешне здоровыми, но являться носителями.

Обеспечьте себя средствами защиты. Масок должно быть достаточно на каждого члена семьи и не менее 3-4 штук на каждого. Если есть перчатки одевайте при посещении магазина, аптеки пр. Прежде чем одеть маску, вымойте руки с мылом, не прикасайтесь руками к внутренней поверхности маски. Маска должна закрывать лицо, в том числе нос полностью. При снятии маски не прикасайтесь ни к внутренней, ни к наружной ее поверхности. Снимайте за завязки или резинки. И перед снятием и после помойте и продезинфицируйте руки.

О дезинфекции. Пришли из магазина. Вымыли руки. Сняли маску. Положили в дезраствор. Если маска одноразовая, после дезинфекции выкинули. Если многоразовая, постирали, высушили, прогладили с двух сторон утюгом. Если у вас нет специального дезинфицирующего средства, используйте любое хлорсодержащее, типа «Белизны» и пр. Мойте и дезинфицируйте руки чаще. Ежедневная влажная уборка с дезсредствами. Ежедневное неоднократное протирание поверхностей с дезсредствами, особенно ручки, двери и пр.

Проветривайте помещение.

Об этике. Я понимаю, что вы оказались в изоляции, на улице весна, и кажется, что с вами никогда ничего плохого случится не может, хочется на природу, хочется общения. И виноваты все вокруг. Поймите, вы в изоляции для своей безопасности и для безопасности своих близких.

И еще об одном. Мы работаем без выходных, в условиях нереально трудных. Пожалуйста, не дергайте своих знакомых врачей постоянно, чтобы узнать новости из первых уст. Я круглосуточно на связи, если вам действительно нужна помощь, но не нужно сливать в своих смс все фейки и новости интернета относительно коронавирусной инфекции, которые кажутся вам интересными. Берегите себя и своих близких. Мы работаем для вас! - заявила врач-эпидемиолог городской клинической больницы № 9 Саратова Екатерина Неведомская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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