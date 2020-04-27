2020-04-27T13:09:23+03:00
Общество

Туристическая отрасль в Саратове может воспользоваться возможностями пригородных железных дорог

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Алексей Корж рассказал о совместных проектах пригородных железных дорог со сферой туризмаАлексей Корж рассказал о совместных проектах пригородных железных дорог со сферой туризма
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Заместитель генерального директора по развитию АО «Саратовская ППК» Алексей Корж рассказал о новых проектах компании совместно со сферой туризма. Об этом зашел разговор 27 апреля на совместной онлайн-конференции с председателем облкомитета по туризму Викторией Бородянской в пресс-центре «КП-Саратов».

- Мы с комитетом по туризму уже обсуждали возможности использования нашего подвижного состава для доставки туристов на популярные маршруты и места. К примеру, многочисленные достопримечательности и возможности отдыха в Хвалынске, в том числе летом. Мы сейчас прорабатываем эти возможности, сразу после снятия ограничений.

Ограничение выезда за рубеж поможет нам больше узнать нашу область. Я уверяю, то, что вы увидите, путешествуя по области, вас удивит, — заявил Алексей Корж.

Что касается возобновления перевозок пассажирскими поездами в полном объеме, он отметил, что это больше вопрос к федеральным структурам.

- Как только увидим снятие ограничений, так и возобновятся все перевозки — все заинтересованы работать в полном объеме. Но сегодня мы не может уверенно сказать, сколько продлится режим самоизоляции: две недели или больше.

Пригородное железнодорожное сообщение у нас почти не поменялось, ничего не отменено, есть сокращения, связанные с уменьшением пассажиропотока, — отметил Корж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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