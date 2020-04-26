Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 26 апреля: федеральный оперштаб подтвердил 40 случаев
Оперативный штаб по коронавирусу в России подтвердил число заболевших в Саратовской области.
Напомним, ранее областной оперштаб сообщил о 40 новых случаях в регионе за сутки. Число заразившихся составило 305 человек.
Несмотря на значительную цифру, регион занял 33-е место в число заразившихся за сутки. Больше всего диагнозов подтверждено в Москве — 2 971 случай.
Всего по России зарегистрирован 6 361 случай, общее число заразившихся составило 80 949 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU