Количество заразившихся коронавирусом в Саратове выросло на 40 человек

26 Апр 2020 2020-04-26T10:18:57+03:00

Общее число заразившихся коронавирусом на 26 апреля в Саратове составило 305 заболевших

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В Саратовской области утром 26 апреля стало известно о еще 40 случаях коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, они распределились по районам следующим образом:

- Саратов — 11 случаев,

- Ершов — 10 случаев,

- Федоровский район — 3 случая,

- Энгельсский район — 2 случая,

- Ровенский район — 2 случая,

- Вольский район — 1 случай,

- Краснокутский район — 1 случай,

- Балтайский район — 1 случай,

- Перелюбский район — 1 случай,

- Духовницкий район — 1 случай,

- Озинский район — 1 случай,

- Татищевский район — 1 случай,

- Ртищевский район — 1 случай,

- Балаковский район — 1 случай,

- Новоузенский район — 1 случай,

- Марксовский район — 1 случай,

- Аркадакский район — 1 случай.

Среди них:

- шесть детей до 14 лет,

- один человек — до 20 лет,

- один — 20-29 лет,

- десять — 30-39 лет,

- шесть — 40-49 лет,

- 11 случаев — 50-59 лет,

- двое 60-65 лет,

- трое старше 65 лет.

В общей сложности, количество заражений с начала пандемии в Саратовской области составило 305 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU