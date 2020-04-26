Количество заразившихся коронавирусом в Саратове выросло на 40 человек
В Саратовской области утром 26 апреля стало известно о еще 40 случаях коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, они распределились по районам следующим образом:
- Саратов — 11 случаев,
- Ершов — 10 случаев,
- Федоровский район — 3 случая,
- Энгельсский район — 2 случая,
- Ровенский район — 2 случая,
- Вольский район — 1 случай,
- Краснокутский район — 1 случай,
- Балтайский район — 1 случай,
- Перелюбский район — 1 случай,
- Духовницкий район — 1 случай,
- Озинский район — 1 случай,
- Татищевский район — 1 случай,
- Ртищевский район — 1 случай,
- Балаковский район — 1 случай,
- Новоузенский район — 1 случай,
- Марксовский район — 1 случай,
- Аркадакский район — 1 случай.
Среди них:
- шесть детей до 14 лет,
- один человек — до 20 лет,
- один — 20-29 лет,
- десять — 30-39 лет,
- шесть — 40-49 лет,
- 11 случаев — 50-59 лет,
- двое 60-65 лет,
- трое старше 65 лет.
В общей сложности, количество заражений с начала пандемии в Саратовской области составило 305 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU