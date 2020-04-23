В руководстве саратовского здравоохранения грядут перемены

23 Апр 2020 2020-04-23T16:59:22+03:00

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По данным источников «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области, в ближайшее время пост министра здравоохранения региона может занять Олег Костин, главный врач инфекционного центра по лечению коронавирусных больных, который размещен сегодня в помещении Перинатального центра на улице Рабочей, 144.

Губернатор Валерий Радаев не так давно посещал этот COVID-госпиталь, была отмечена быстрая организация переоборудования помещений, профессиональный подход руководства и всех медицинских работников больницы к этому процессу.

Главный врач больницы Олег Костин в непростой ситуации проявил себя как настоящий профессионал в своей сфере деятельности, решив в короткий срок сложную задачу.

Костин известен как представитель медицинской династии, бывший руководитель одного из самых успешных медицинских учреждений области, чей опыт в организации дистанционного управления оказался как никогда кстати.

Наталья Мазина, по данным источников, перейдет на другую должность.

ИСТОЧНИК KP.RU