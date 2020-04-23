2020-04-23T13:03:59+03:00
Общество

Массовая вырубка деревьев в Саратове: мэрия дала объяснения

Из-за ремонта тротуаров чиновники решили провести «изменение конфигурации зеленых зон»
Ольга Симонова
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Одна из улиц завалена бревнами от спиленных деревьевОдна из улиц завалена бревнами от спиленных деревьев
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В мэрии Саратова «КП-Саратов» сообщили, зачем они массово спиливают по городу деревья.

- Деревья на улице не бесконтрольно вырубают. Специалисты «Службы благоустройства города» сносят только биологически устаревшие насаждения, чей возраст превышает 50 лет, которые представляют угрозу для горожан и для всей городской инфраструктуры, — рассказал зампредседателя комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений на территории Саратова Юрий Васильев.

В то же время многие деревья нарушают нормативы размещения, в частности, в историческом центре. По правилам размеры приствольных пространств не должны превышать 1,5 на 1,5 метра. Также насаждения должны стоять дальше 1,5 метра от края проезжей части и дальше 5 метров от зданий.

Если эти условия не будут выполнены — создается угроза для линий электропередач, труб городского водопровода и так далее.

Изменить конфигурацию зеленых зон было решено во время ремонта тротуаров в Саратове. Вместо старых деревьев посадят новые — там, где они не будут нарушать нормативы, или в тех же районах, но в достаточном отдалении от строений и коммуникаций.

Напомним, 12 апреля, когда на город обрушился сильный ветер, устаревшие деревья повредили коммуникации и имущество саратовцев. По данным мэрии, в ЕДДС зафиксировали 26 случаев падения деревьев: они порвали провода, повредили газовую трубу, припаркованные автомобили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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