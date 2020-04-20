В Балтайском районе вводится карантин из-за коронавируса
В Балтайском районе Саратовской области завтра, 21 апреля, вводится карантин. Об этом сообщил председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
- Вводим режим карантина со всеми вытекающими последствиями, — заявил Стрелюхин.
Он поставил задачу организовать не менее 50 вагончиков, чтобы закрыть дороги, и поручил начальнику Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Алексею Зелепукину организовать там завтра посты полиции.
По словам министра здравоохранения Натальи Мазиной, источником коронавируса в Балтае стали люди, работавшие в других регионах.
Напомним, карантин также введен в Ершове.
География распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU