В Балтайском районе вводится карантин из-за коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T18:08:54+03:00

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В Балтайском районе Саратовской области завтра, 21 апреля, вводится карантин. Об этом сообщил председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

- Вводим режим карантина со всеми вытекающими последствиями, — заявил Стрелюхин.

Он поставил задачу организовать не менее 50 вагончиков, чтобы закрыть дороги, и поручил начальнику Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Алексею Зелепукину организовать там завтра посты полиции.

По словам министра здравоохранения Натальи Мазиной, источником коронавируса в Балтае стали люди, работавшие в других регионах.

Напомним, карантин также введен в Ершове.

География распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU