2020-04-17T20:00:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: последние новости на 18 апреля 2020 года: Ершов закрыли на карантин

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 18 апреля 2020 года
Екатерина Семенова
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Принято решение о введении карантина в ЕршовеПринято решение о введении карантина в Ершове
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Заразившихся коронавирусом в Саратовской области все больше, а принимаемые меры — все жестче.

«КП-Саратов» собрала для читателей последние новости на 18 апреля 2020 года.

За сутки диагноз был лабораторно подтвержден у 87 человек. Добавился Пугачевский район. Известно также о новых четырех случаях выздоровления — уже 17 человек выписаны, все из Саратова и Саратовского района. К сожалению, еще один человек скончался. В оперативном штабе подчеркнули, что причиной смерти стали тяжелые хронические заболевания.

Еще один человек с коронавирусом скончался в Саратове Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще один человек с коронавирусом скончался в СаратовеФото: Андрей АБРАМОВ

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин провел брифинг по введению пропускной системы. Напомним, она начнет действовать с 20 апреля. Жителям настоятельно рекомендуется не покидать жилище, кроме неотложной нужды. На дачу можно, но битком в машину набиваться нельзя.

Ездить на дачу можно

Ездить на дачу можно

Кстати, полиция уже начала штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции. Составлены шесть протоколов за пребывание граждан на кладбищах. Суды по материалам из Роспотребнадзора приостанавливают деятельность предприятий.

Однако самые суровые меры введены пока в Ершове. В связи со всплеском заболеваемости — там уже 15 случаев — решено закрыть город на карантин. Это означает запрет на въезд и выезд, отмена всех мероприятий, тотальная дезинфекция и жесткая самоизоляция для жителей, особенно старшего возраста.

Глава Саратова Михаил Исаев во время прямого эфира с жителями отметил, чтобы такая же мера не была введена и здесь, следует проявить ответственность и самосознательность.

Михаил Исаев ответил на вопрос о возможности закрытия Саратова на карантин

Михаил Исаев ответил на вопрос о возможности закрытия Саратова на карантин

Впрочем, ответственность — это не про всех. На заседании оперативного штаба Александр Стрелюхин возмутился тем, что несколько граждан уехал за границу в разгар пандемии коронавируса, а ряд священнослужителей игнорируют требования о закрытии храмов для прихожан и намерены провести пасхальные богослужения.

Саратовцы продолжили уезжать за границу в разгар пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

Саратовцы продолжили уезжать за границу в разгар пандемииФото: Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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