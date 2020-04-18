Самоизоляция в Саратове: для дачников увеличилось количество электричек

18 Апр 2020 2020-04-18T13:40:50+03:00

Это нужно, чтобы обеспечить социальную дистанцию между пассажирами

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В Саратовской области увеличилось количество пригородных поездов на 11 маршрутах.

Это было сделано с началом дачного сезона для обеспечения социальной дистанции между пассажирами в период распространения коронавируса.

Напомним, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин рассказал, что на дачу ездить никто не запрещает, но нужно соблюдать некоторые правила.

Так, специально для дачников с четырех до восьми вагонов по выходным дням увеличилось количество поездов №6304 Саратов — Карамыш, №6325 Карамыш — Саратов-1 — Тарханы, №6472 сообщением Тарханы — Саратов-1 — Саратов-2.

Также увеличилось количество вагонов как в будни, так и в выходные, в электричках №6433 Анисовка — Аткарск, №6434 Аткарск— Анисовка.

Увеличение количества подвижного состава произошло и на рейсах №6475 Анисовка-Саратов— 1-Тарханы, №6316 Тарханы — Саратов-1 — Карамыш, №6303 Карамыш — Саратов-1 — Тарханы, №6128 Тарханы — Саратов-1 — Анисовка.

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ИСТОЧНИК KP.RU