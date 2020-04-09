Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 10 апреля 2020 года: четыре новых случая
В Саратовской области количество зараженных коронавирусом достигло 34 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, диагноз в четверг подтвержден еще у двух женщин, мужчины и подростка.
Они проживают в Татищевском, Аткарском и Ершовском районах.
У представителей сильного пола коронавирус выявили во время обследования на внебольничную пневмонию. Они госпитализированы, состояние — средней тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU