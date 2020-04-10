В Саратовской области выписали еще пациентов переболевших коронавирусом
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Еще два пациента в Саратовской области выздоровели от заражения коронавирусом.
По данным областного минздрава, сегодня, 10 апреля, выписаны две пациентки, выздоровевших от коронавирусной инфекции.
Это две женщины, 60 и 23 лет. Одна из них находилась в стационаре, другая - на амбулаторном лечении. Их повторные анализы показали отрицательный результат.
Таим образом выписаны уже четверо заболевших COVID-19 жителей Саратовской области. Ранее выздоровела женщина и ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU