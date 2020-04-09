Спецпропуска в режиме самоизоляции в Саратове: сколько выдано на 9 апреля

9 Апр 2020 2020-04-09T12:16:27+03:00

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С завтрашнего дня, 10 апреля, в Саратовской области введут пропускную систему для перемещения по региону. Документ понадобится гражданам для поездки на работу и обратно во время режима самоизоляции.

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», на 9:00 8 апреля саратовцы оформили порядка 142 тыс. документов в районных администрациях и мэрии города.

В электронном виде выдано 8708 пропусков.

В мэрии уточнили, что свыше 3 тыс.организаций из Кировского района подали заявку на выдачу документов, больше, чем в других районах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU