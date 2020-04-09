Валерий Радаев о поддержке бизнеса в Саратове: Разработан первый пакет документов

9 Апр 2020 2020-04-09T12:07:57+03:00

Поддержка бизнеса в Саратове: кто и как получит

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Сегодня, 9 апреля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился в своем аккаунте в соцсети Instagram к предпринимателям.

Он отметил, что в условиях ограничительных мер экономика столкнулась с большими трудностями. Подготовлен первый пакет мер поддержки для предпринимателей и сохранения рабочих мест.

- Первый пакет документов предусматривает снижение налогового бремени для наиболее пострадавших видов деятельности. Это общественное питание, торговля непродовольственными товарами, гостиницы и туристический бизнес, образование, санаторно-курортная и выставочная деятельность, культура и досуг, спорт и физкультура, значительный блок бытовых услуг. Для всех них ставки по УСН снижены в два раза. Отмечу, что льгота предоставляется с начала текущего года, то есть на весь год.

Кроме того, для торговли и общественного питания, снижаем в два раза и размер потенциально возможного к получению годового дохода по патенту.

Помимо этого полностью освободили гостиницы и организации общественного питания от уплаты налога на имущество, а также от уплаты транспортного налога организации и ИП, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на весь год.

В совокупности только эти нормы позволят оказать поддержку более 6,5 тыс. предпринимателей.

Подробно с планом первоочередных мер по поддержке МСП можно ознакомиться на сайте правительства области в разделе «Функции и задачи»/ «Развитие предпринимательства»/.

В Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области действует «горячая линия» по телефону: 8 (800) 301-43-64. Сейчас разрабатывается второй пакет мер поддержки. Он готовится вместе с предпринимательским сообществом. Учитываются предложения бизнеса.

Большой блок экономических решений принят на федеральном уровне. Есть инициативы муниципальных властей, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что такой консолидированный подход позволит сохранить занятость, поддержать малые и средние предприятия.

Напомним, сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, где были обсуждены меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="486" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/771998" frameborder="0"></iframe> Валерий Радаев о поддержке предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU