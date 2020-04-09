Вячеслав Володин заявил Михаилу Мишустину о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса

9 Апр 2020 2020-04-09T08:43:38+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин вечером 8 апреля провел видеоконференцию с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщает группа сторонников Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, темой для обсуждения стало обращение к нему саратовских бизнесменов, в котором они просят поддержки.

- У нас малое и среднее предпринимательство по-разному пострадало от коронавирусной инфекции и ее последствий. Есть те, кто действительно парализован, есть те, кто строит планы на будущее, и есть те, кто смотрит в будущее с большим пессимизмом. Поэтому нам правильно было бы посмотреть в плане поддержки не только федеральную часть, но и региональную, и муниципальную. Потому что в обращениях, которые мы получаем, звучат и вопросы, связанные с налогом на имущество, и вопросы, связанные с НДФЛ, налогом на прибыль — он у нас совместный, и федеральный, и региональный. Поэтому хорошо было бы все-таки к этой работе подключить регионы, тем более, вы лично возглавили комиссию по развитию предпринимательства, — отметил спикер Государственной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU