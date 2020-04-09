2020-04-09T08:43:38+03:00
Общество

Вячеслав Володин заявил Михаилу Мишустину о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса

Ранее саратовские предприниматели обратились к председателю Госдумы с открытым письмом [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Вячеслав Володин обсудил с Михаилом Мишустиным вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Изменить размер текста:

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин вечером 8 апреля провел видеоконференцию с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщает группа сторонников Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, темой для обсуждения стало обращение к нему саратовских бизнесменов, в котором они просят поддержки.

- У нас малое и среднее предпринимательство по-разному пострадало от коронавирусной инфекции и ее последствий. Есть те, кто действительно парализован, есть те, кто строит планы на будущее, и есть те, кто смотрит в будущее с большим пессимизмом. Поэтому нам правильно было бы посмотреть в плане поддержки не только федеральную часть, но и региональную, и муниципальную. Потому что в обращениях, которые мы получаем, звучат и вопросы, связанные с налогом на имущество, и вопросы, связанные с НДФЛ, налогом на прибыль — он у нас совместный, и федеральный, и региональный. Поэтому хорошо было бы все-таки к этой работе подключить регионы, тем более, вы лично возглавили комиссию по развитию предпринимательства, — отметил спикер Государственной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самоизоляция в Саратовской области: на продуктовые наборы для школьников выделено 232 млн рублей
Врачам и сотрудникам полиции в Энгельсе передано восемь тыс. медицинских масок
Индекс уровня самоизоляции в Саратове на 9 апреля: 3,9 балла
КВС заменили аварийные коммуникации по улице Новоастраханская
Коронавирус в Саратове: в колл-центр администрации за час обратились 18 человек
Около саратовского правительства утром отключились светофоры
Вячеслав Володин заявил Михаилу Мишустину о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса
В Балакове наркоман обокрал салон сотовой связи на 67 тыс. рублей
Два человека пострадали в результате столкновения Lada и Volkswagen в Саратове
В селе под Ершовом мужчина зарезал агрессивного старика во время самообороны
В Саратовской области прогнозируется небольшой дождь
Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 9 апреля 2020 года: пять новых случаев
Коронавирус в Саратове: количество зараженных увеличилось до 30
В Саратове нашли маму брошенного на улице младенца
Радаев по итогам совещания у Путина: Снижается налоговое бремя для торговли непродовольственными товарами
Вернувшимся из-за границы саратовцам пообещали завтра сделать анализы на коронавирус