Отказ делать анализ на коронавирус приезжим в Саратове: Минздрав отреагировал на публикацию в «Комсомолке
Минздрав Саратовской области отреагировал на публикацию в «Комсомольской правде» о местной жительнице Анне Геращнко и ее муже, которым, по их словам, отказывались делать тесты на коронавирус.
Напомним, горожанка рассказала о том, что по возвращению из Филиппин с мужем она не смогла сделать тест на коронавирус.
Напомним, пара несколько дней обращалась во все инстанции, но их только посетила пожилая врач, сообщила о диагнозе — трахеит и посоветовала пить противовирусные с антибиотиками.
Женщина пожаловалась на то, что она с мужем «заперта на самоизоляции без квалифицированной медицинской помощи». Выходить из дома нельзя — значит и сходить сдать анализы супруги не могут.
- Ознакомились с информацией, взяли ситуацию на контроль. В обязательном порядке в ближайшее время с этой женщиной свяжемся мы, медицинские работники, уточним всю необходимую информацию и окажем необходимое содействие, — прокомментировал ситуацию «КП-Саратов» советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов.
Напомним, Анна Геращнко опубликовала рассказ жителей других городов, которым тоже надо было сдавать тесты на коронавирус и проходить самоизоляцию. Она удивилась, что сложившаяся у нее ситуация нетипична для других населенных пунктов.
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ИСТОЧНИК KP.RU