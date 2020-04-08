Коронавирус в Саратове: Вернувшимся из-за границы отказываются делать тест на Covid-19

Саратовцы пожаловались в соцсетях на то, как непросто сдать тест на коронавирус, даже если ты приехал из другой страны.

Подробный рассказ о попытках сдать анализы Анна Геращнко опубликовала в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, она вернулась с мужем из Филиппин 12 дней назад, на восьмой дней оба почувствовали сдавленность в груди, красноту и боль в горле.

На десятый день дома, 5 марта, пара позвонила на горячую линию, где им посоветовали обратиться в Роспотребнадзор и поликлинику по месту жительства.

- В выходной день удалось дозвониться только в поликлинику при первой горбольнице. Наши данные записали, обещали, что в понедельник позвонит врач. На следующий день после обеда звонка не было, мы напомнили о себе. Дозвонились в Роспотребнадзор, где объяснили, что сначала должен прийти врач, передать их в поликлинике инфекционисту, а тот передаст в Роспотребнадзор, где решат, стоит ли делать тест, — объяснила местная жительница.

Ближе к вечеру к супругам пришел медик, пожилая женщина лет 60, измерила температуру ртутным термометром, послушала легкие, посмотрела горло. По словам женщины, врач сказала, что у пары обычный трахеит, нужно пить любое противовирусное и предложила один препарат, а также антибиотик широкого спектра.

Информацию о симптомах медик обещала передать дальше, но выразила уверенность, что «без температуры коронавируса не бывает, а все остальное не так серьезно».

На следующий день после обеда никто супругам не позвонил. Те пробовали дозвониться в Роспотребнадзор, в Минздрав, где им посочувствовали, удивились назначению врача без дозировок, но «помочь с тестами не смогли». Как выяснилось, в поликлинике о них никто ничего не знает. Позже им позвонила врач и спросила, не появилась ли температура.

- В Роспотребнадзоре сначала попалась адекватная женщина, которая сказала, что если мы недавно приехали и появились какие-либо симптомы, то анализ точно должны сделать. Дала контакты того человека, который занимается как раз заявками на тест. Удалось дозвониться, но так грубо ещё ни в одной инстанции не разговаривали. Женщина кричала в трубку и бросала телефон на полуслове несколько раз. Последними словами было «ладно, внесу вас в список, раз так переживаете» и бросила трубку, не спросив даже наши данные. Трубку больше не взяла, — пожаловалась Анна Геращнко.

Женщина недоумевает — она с мужем «заперта в самоизоляции без квалифицированной медицинской помощи, тест не делают, потому что симптомы недостаточно коронавирусные». И пойти в больницу, чтобы сдать анализы, нельзя, потому что изоляция.

Местная жительница удивлена, что «ни одна инстанция не может помочь, все три дня звонков не увенчались успехом, симптоматика усиливается».

Женщина опубликовала скриншоты из чата с людьми, с которыми вместе с мужем выезжала из Филиппин, где рассказывают о ситуации с тестами.

Пользователь под ником Dmitrii рассказал, что в Вологде все по расписанию — учет, больничный, в первый день дома осмотр, на 10 день утром взяли анализы у взрослого и ребенка. Каждый день — отчет педиатру по температуре несовершеннолетнего, раз в три дня сообщал во взрослую поликлинику о своем здоровье. На 14 дней электронный больничный закрывают и приносят домой. Правда, самоизоляцию участковые не проверяли.

Участница чата Татьяна пожаловалась на Московскую область, где «даже не собираются приходить брать анализы». Ей позвонили из Фонда социального страхования РФ и спросили, соблюдает ли она карантин.

Пользователь под ником vnskvortcov пожаловался, что такая же ситуация в Череповце.

Елена М, жительница Красноярска, поделилась, что у нее взяли анализы и сказали ждать результат, о ее здоровье спрашивают врачи.

Пользователь Serg рассказал, что в Николаевске-на-Амуре у него взяли анализы и маски, он ждет результата.

- Во Владивостоке уже три дня теряют списки, мы каждый день записываемся, сидим уже 11 суток, — посетовал гражданин под ником Irkut.

Житель Самары под ником Sergei Ryzhov рассказал, что у него взяли анализы как и обещали, на 10 день.

Татьяна из Санкт-Петербурга поделилась, что к ней не успели прийти взять анализы на 10 день, но врачи пообещали прийти на следующий день.

Автор публикации Анна Геращнко удивилась тому, что в регионах ситуация конечно разная, где-то хуже, где-то лучше, но с прямым отказом при симптомах столкнулась только она с супругом.

В Вологде за вернувшимся из других граждан следят врачи

Во Владивостоке граждане вынуждены не раз записываться на визит в медучреждение из-за потери списков

Москвичи посетовали, что их здоровьем врачи не интересуются

На отсутствие внимания врачей не жалуются жители Череповца

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.