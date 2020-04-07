Михаил Мишустин высказался против закрытия границ регионов
Премьер заявил, что закрытия границ регионов не допустимы, и губернаторы, взявшие на себя такую смелость, превысили полномочия.
Дополнительные полномочия, о которых говорил президент, закрытие въезда и выезда из регионов в себя не включают, сообщает КП.РУ.
Мишустин призвал губернаторов «не путать региональные полномочия с федеральными».
- На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась, - сказал премьер.
Он также потребовал от местных властей не препятствовать работе грузоперевозчиков и ритейлеров, и курьеров по доставке товаров.
ИСТОЧНИК KP.RU