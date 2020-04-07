Михаил Мишустин высказался против закрытия границ регионов

7 Апр 2020 2020-04-07T15:40:43+03:00

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Премьер заявил, что закрытия границ регионов не допустимы, и губернаторы, взявшие на себя такую смелость, превысили полномочия.

Дополнительные полномочия, о которых говорил президент, закрытие въезда и выезда из регионов в себя не включают, сообщает КП.РУ.

Мишустин призвал губернаторов «не путать региональные полномочия с федеральными».

- На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась, - сказал премьер.

Он также потребовал от местных властей не препятствовать работе грузоперевозчиков и ритейлеров, и курьеров по доставке товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU