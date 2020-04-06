Полиция в Саратове завела 12 дел о фейках в интернете по поводу коронавируса
По всем делам пока идут проверки
Алексей ЗелепукинФото: Александр Уриевский
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На заседании оперативного штаба по коронавирусу вечером 6 апреля в правительстве Саратовской области представитель ГУ МВД по региону заявил, что ведется проверка по нескольким делам о фейках.
- Полиция выявила за минувшие сутки один фейк в интернете, касающийся коронавируса, заведено административное дело. Всего у нас таких уже 12 материалов, по ним проводятся проверки, - отметил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Саратовской области Алексей Зелепукин.
ИСТОЧНИК KP.RU