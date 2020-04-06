Коронавирус в Саратове: участковые прекратили прием граждан
В Саратовской области участковые уполномоченные полиции прекратили прием граждан.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, причина этого – в дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавируса.
Участковые не будут принимать граждан ни в отделениях, ни в служебных кабинетах. Жители могут направлять обращения письменно: по электронной почте или бумажным письмом. Также ркомендуется пользоваться сервисом «Прием обращений» на сайте ГУ МВД региона.
Участковым также можно звонить по телефону – номера указаны в разделе «Ваш участковый».
Дежурные части полиции продолжают работу в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU