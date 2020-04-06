Коронавирус в Саратове: участковые прекратили прием граждан

6 Апр 2020 2020-04-06T20:34:59+03:00

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В Саратовской области участковые уполномоченные полиции прекратили прием граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, причина этого – в дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавируса.

Участковые не будут принимать граждан ни в отделениях, ни в служебных кабинетах. Жители могут направлять обращения письменно: по электронной почте или бумажным письмом. Также ркомендуется пользоваться сервисом «Прием обращений» на сайте ГУ МВД региона.

Участковым также можно звонить по телефону – номера указаны в разделе «Ваш участковый».

Дежурные части полиции продолжают работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU