Ольга Кожанова о возобновлении работы предприятий: если не устранят нарушения, примем жесткие меры

6 Апр 2020 2020-04-06T20:12:17+03:00

Из проверенных организаций, в половине найдены нарушения

Изменить размер текста: A A

За нарушения противоэпидемиологических мероприятий в Саратовской области за 4-6 апреля было выдано порядка 300 предписания Роспотребнадзора различным предприятиям.

Как сообщила на заседании оперативного штаба главный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова, всего было проверено около 600 организаций. С нарушениями работали 314 из них.

Главными нарушениями, по ее словам, являются отсутствие средств индивидуальной защиты у работников, нерегулярная дезинфекция.

- Все 314 предписаний проверим и в ближайшее время, если не устранят нарушения, примем жесткие меры, – заявила Кожанова.

Ранее председатель правительства Александр Стрелюхин также призвал жестко контролировать и наказывать, вплоть до закрытия.

При этом, по словам Ольги Кожановой, предприятий торговли и крупные ТРЦ в основном исполняют все предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU