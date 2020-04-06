Ольга Кожанова о возобновлении работы предприятий: если не устранят нарушения, примем жесткие меры
За нарушения противоэпидемиологических мероприятий в Саратовской области за 4-6 апреля было выдано порядка 300 предписания Роспотребнадзора различным предприятиям.
Как сообщила на заседании оперативного штаба главный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова, всего было проверено около 600 организаций. С нарушениями работали 314 из них.
Главными нарушениями, по ее словам, являются отсутствие средств индивидуальной защиты у работников, нерегулярная дезинфекция.
- Все 314 предписаний проверим и в ближайшее время, если не устранят нарушения, примем жесткие меры, – заявила Кожанова.
Ранее председатель правительства Александр Стрелюхин также призвал жестко контролировать и наказывать, вплоть до закрытия.
При этом, по словам Ольги Кожановой, предприятий торговли и крупные ТРЦ в основном исполняют все предписания.
ИСТОЧНИК KP.RU