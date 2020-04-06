В Саратовской области предприятиям грозит закрытие за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора
В правительстве Саратовской области сегодня, 6 апреля, проходит традиционное заседание оперативного штаб по предотвращения распространения коронавируса.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель правительства Александр Стрелюхин напомнил, что список работающих предприятий был расширен, и тысячи людей вышли в понедельник.
При этом он подчеркнул, что в этих организациях должны соблюдаться все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, которые рекомендованы Роспотребнадзором.
Он призвал главного санитарного врача Ольгу Кожанову тщательно контролировать выполнение этих требований. В случае нарушения должны быть приняты меры.
- Вплоть до закрытия предприятий, — подчеркнул Стрелюхин.
Ответственность за исполнение он возложил на руководителей организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU