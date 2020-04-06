В Саратовской области предприятиям грозит закрытие за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора

6 Апр 2020 2020-04-06T20:12:33+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня, 6 апреля, проходит традиционное заседание оперативного штаб по предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель правительства Александр Стрелюхин напомнил, что список работающих предприятий был расширен, и тысячи людей вышли в понедельник.

При этом он подчеркнул, что в этих организациях должны соблюдаться все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, которые рекомендованы Роспотребнадзором.

Он призвал главного санитарного врача Ольгу Кожанову тщательно контролировать выполнение этих требований. В случае нарушения должны быть приняты меры.

- Вплоть до закрытия предприятий, — подчеркнул Стрелюхин.

Ответственность за исполнение он возложил на руководителей организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU