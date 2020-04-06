2020-04-06T20:15:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Стрелюхин о возобновлении работы предприятий в Саратове: Решения не было

Председатель правительства заявил, что предложения бизнесменов пока только рассматриваются
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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин сегодня на заседании оперативного штаба рассказал о встрече с бизнес-сообществом.

По его словам, были рассмотрены предложения, в том числе интересные о возможном разрешении работать ряду предприятий. Планируется их обсудить и принять решение.

Например, речь идет об открытии магазинов для торговли садоводческими товарами. Особенно актуально это сейчас, с началом дачного сезона. Кроме того, предприниматели просят разрешить открыть парикмахерские, мастерские по ремонту одежды и обуви.

Решения пока не было, подчеркнул Стрелюхин, как об этом ранее сообщил ряд СМИ. Председатель правительства попросил аккуратнее давать информацию, ведь сегодня после опубликования недостоверных сведений начались звонки от предпринимателей.

- Любые решения, которые принимаем, должны быть чрезвычайно взвешены. Семь раз отмерь — один отрежь, — заявил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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