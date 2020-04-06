Стрелюхин о возобновлении работы предприятий в Саратове: Решения не было
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин сегодня на заседании оперативного штаба рассказал о встрече с бизнес-сообществом.
По его словам, были рассмотрены предложения, в том числе интересные о возможном разрешении работать ряду предприятий. Планируется их обсудить и принять решение.
Например, речь идет об открытии магазинов для торговли садоводческими товарами. Особенно актуально это сейчас, с началом дачного сезона. Кроме того, предприниматели просят разрешить открыть парикмахерские, мастерские по ремонту одежды и обуви.
Решения пока не было, подчеркнул Стрелюхин, как об этом ранее сообщил ряд СМИ. Председатель правительства попросил аккуратнее давать информацию, ведь сегодня после опубликования недостоверных сведений начались звонки от предпринимателей.
- Любые решения, которые принимаем, должны быть чрезвычайно взвешены. Семь раз отмерь — один отрежь, — заявил Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU