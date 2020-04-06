Кто в Саратове может работать в период самоизоляции из-за коронавируса: В правительстве опровергли расширение списка предприятий
Вопреки распространенным в некоторых саратовских СМИ сообщениям, председатель правительства Александр Стрелюхин не подписывал новых изменений в постановление № 208-П, которые предусматривают расширение списка сфер и предприятий, которым разрешено работать в период повышенной самоизоляции.
В частности, сообщалось, что разрешена работа парикмахерских, продажа саженцев и садового инвентаря, организаций по ремонту одежды и обуви.
- Это не так, - сообщили "КП-Саратов" в аппарате председателя правительства.
Все эти предложения, а также ряд других обсуждались на совещании Стрелюхина 6 апреля с представителями ТПП, союза товаропроизводителей и работодателей, регионального отделения «Опоры России», «Деловой России» с участием зампреда Ойкина и министра экономразвития региона Шваковой.
- На встрече представители бизнес-сообщества предложили дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Все они будут детально изучены. В частности, было предложено внести изменения в список разрешенных видов деятельности, дополнив его парикмахерскими услугами, ремонтом обуви и возобновлением работы садовых центров в связи с началом дачного сезона. Начата проработка этих предложений, - сообщил Александр Стрелюхин в своем инстаграм.
Пока эти предложения не приобрели форму поправок и не утверждены председателем правительства. Сообщения о внесении всех этих сфер бизнеса в список предприятий, которым разрешено работать являейтся фейком и могут повлечь для поверивших в него предпринимателей штрафные санкции.
Как сообщили в аппарате председателя правительства области, готовится опровержение этой информации.
Так что пока #стрижемсядома
ИСТОЧНИК KP.RU