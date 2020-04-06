2020-04-06T18:09:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Кто в Саратове может работать в период самоизоляции из-за коронавируса: В правительстве опровергли расширение списка предприятий

В СМИ сообщили о подписании изменений в постановление правительства, это оказалось неправдой
Поделиться:
Александр Стрелюхин пока не подписывал расширение списка предприятий, котрым разрешено работатьАлександр Стрелюхин пока не подписывал расширение списка предприятий, котрым разрешено работатьФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Вопреки распространенным в некоторых саратовских СМИ сообщениям, председатель правительства Александр Стрелюхин не подписывал новых изменений в постановление № 208-П, которые предусматривают расширение списка сфер и предприятий, которым разрешено работать в период повышенной самоизоляции.

В частности, сообщалось, что разрешена работа парикмахерских, продажа саженцев и садового инвентаря, организаций по ремонту одежды и обуви.

- Это не так, - сообщили "КП-Саратов" в аппарате председателя правительства.

Все эти предложения, а также ряд других обсуждались на совещании Стрелюхина 6 апреля с представителями ТПП, союза товаропроизводителей и работодателей, регионального отделения «Опоры России», «Деловой России» с участием зампреда Ойкина и министра экономразвития региона Шваковой.

- На встрече представители бизнес-сообщества предложили дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Все они будут детально изучены. В частности, было предложено внести изменения в список разрешенных видов деятельности, дополнив его парикмахерскими услугами, ремонтом обуви и возобновлением работы садовых центров в связи с началом дачного сезона. Начата проработка этих предложений, - сообщил Александр Стрелюхин в своем инстаграм.

Пока эти предложения не приобрели форму поправок и не утверждены председателем правительства. Сообщения о внесении всех этих сфер бизнеса в список предприятий, которым разрешено работать являейтся фейком и могут повлечь для поверивших в него предпринимателей штрафные санкции.

Как сообщили в аппарате председателя правительства области, готовится опровержение этой информации.

Так что пока #стрижемсядома

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кто в Саратове может работать в период самоизоляции из-за коронавируса: В правительстве опровергли расширение списка предприятий
Панков: В сложный период ремонт тротуаров требует повышенных мер безопасности
Дезинфекция подъездов в Саратове при коронавирусе: все больше управляющих компаний проводят обработку домов
Пенсии в Саратовской области в апреле 2020: как подать заявление о назначении пенсии в электронной форме
Институт «Микроб» в Саратове стал референс-центром по коронавирусу
Губернатор Радаев выступил с обращением к населению по ситуации с коронавирусом: Самоизоляция — обязательная мера безопасности
Во время самоизоляции саратовским школьникам начали выдавать продуктовые наборы
Представители Президентской академии выступили на онлайн-конференции
Саратовским школьникам предложили использовать другие формы обучения на время проблем с интернетом
Коронавирус: саратовские предприятия перешли на особый режим работы
Регоператор усиливает контроль за качеством работы мусоровывозящих компаний
«Коек для беременных более чем достаточно»: в Минздраве прокомментировали возможность перепрофилирования Перинатального центра
ООО «КВС»: Юридические лица могут получить и оплатить платежку дистанционно
Чиновник администрации Саратовского района попался на взятках и мошенничестве
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
В Аткарске мужчина обокрал пенсионерку и разбросал вещи в ее доме
Абоненты ООО «КВС» могут задать любой вопрос по единому телефону 32-00-00
Сотрудникам работающих предприятий Саратовской области предложено приходить раньше, чтобы не создавать очередей
Надежда Матвеева о введении карантина для прилетающих в Саратов из Москвы и Санкт-Петербурга: Вопрос этот не рассматриваем
Для защиты от коронавируса улицы Саратова дезинфицируют трижды в день
Минздрав Саратовской области: Подозрения на коронавирус есть у еще 44 человек
Коронавирус в Саратове: двое из троих зараженных старше 60 лет скончались
В Ленинском районе Саратова пенсионерка попала под троллейбус
Саратовцы во время коронавируса устроили дискотеку во дворе
Житель Шихан ответит за ложь о взрывчатке в помещении
В Саратове начинается ремонт тротуаров в рамках проекта Вячеслава Володина
Как в Саратове и области работают детские сады с 6 апреля: отвечает министерство образования
Саратовских молодоженов просят перенести свадьбы на два месяца
В Саратовской области 44 предприятия готовы выпускать маски и антисептики